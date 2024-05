Tatăl Robertei vrea să-l cunoască pe Vlad Pascu: "Să-l văd pe cel care mi-a omorât copilul". Ce mesaj are pentru noua judecătoare

Părinții tinerilor uciși de Vlad Pascu în accidentul de la 2 mai încă își strigă durerea. Tatăl Robertei, a declarat joi, la Judecătorie Mangalia, unde are loc un nou termen în proces, că vrea să se uite în ochii celui care i-a omorât copilul, să vadă dacă are vreo remuşcare. El a mai afirmat că vrea ca noua judecătoare din dosar să judece corect şi să se aplice legea, să se schimbe încadrarea. Și tatăl lui Sebastian a avut un mesaj de-a dreptul tulburător pentru tatăl celui care i-a omorât copilul.

Tatăl tinerei moarte în accidentul de la 2 Mai, Cătălin Dragomir, a afirmat că doreşte să se uite în ochii lui Vlad Pascu.

Părinții tinerilor uciși în Accidentul de la 2 Mai, mesaj pentru noua judecătoare

„Am dorit de la prima înfăţişare să-l văd pe cel care mi-a omorât copilul. Nu ştiu dacă merită să îi transmit ceva. Nu, sincer, nu cred că merită. Absolut nimic. Dar vreau să-l văd în ochi. Vreau să-i văd ochii. Dacă are vreo remuşcare, dacă... orice”, a afirmat bărbatul.

El a adăugat că de la noua judecătoare îşi doreşte să aplice legea. De asemenea, bărbatul a mai fost întrebat dacă doreşte ca procesul să fie luat de la început, potrvit News.ro.

„Nu neapărat. Probele sunt depuse la dosar. Vreau să judece corect şi să se aplice legea, să se schimbe încadrarea, să nu-i mai spună avocaţii familiei Pascu, că nu pot să spun că ăsta micu are el avocaţii, nu, familia Pascu, ca să ne înţelegem, da? Să nu-i mai spună judecătoarei sau cine o fi magistrat, ”Vedeţi că dacă schimbaţi se bate cap în cap cu nu ştiu ce articol şi aşa mai departe”. Şi haideţi să ne reamintim că am spus-o de multe, de multe ori, n-a fost de vină doar doamna Ancuţa, că eu nu pot să-i spun judecător persoanei respective, şi doamna procuror, care am înţeles că era prin concediu, să vedem dacă apare”, a continuat tatăl Robertei.

Un nou termen în dosarul accidentului de la 2 Mai

Un nou termen în dosarul accidentului de la 2 Mai, în care Vlad Pascu este judecat după ce, aflându-se sub influenţa drogurilor, a provocat un accident soldat cu uciderea a doi tineri, a fost programat, joi, la Judecătoria Mangalia. Dosarul a fost preluat de o nouă judecătoare, după ce Ioana Ancuţa Popoviciu, cea căreia îi fusese repartizat iniţial şi care a fost criticată pentru numeroasele gafe făcute în timpul procesului, a fost recuzată.

Familia şi prietenii lui Sebastian au venit cu tricouri cu imaginea lui şi cu mesajul „Îţi vom face dreptate”. Tatăl acestuia a avut şi un mesaj pentru tatăl lui Vlad Pascu.

„Să vină la mormântul băiatului meu”, a spus tatăl lui Sebastian, Valentin Olariu.

De asemenea, el a fost întrebat ce speranţe are cu noua judecătoare în acest dosar.

„Vreau doar să se facă dreptate, nu vreau nimic altceva. Cred că o să se schimbe încadrarea. Am vorbit cu avocaţii şi vom cere schimbarea încadrării juridice”, a afirmat bărbatul.

El crede că Vlad Pascu va veni la acest termen la Judecătoria Mangalia şi a a adăugat că vrea să vadă dacă el regretă fapta, precizând că nu crede acest lucru.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

