Transferată la altă instanţă şi recuzată din dosarul 2 Mai, judecătoarea Ancuţa Ioana Popoviciu afişează aceeaşi atitudine imposibil de descifrat.

Cererea de recuzare a fost depusă de părinții lui Sebastian Olariu, în speranța că poate chiar și în ultimul ceas vor avea o victorie în instanta față de judecatoarea Popoviciu. Decizia de recuzare a fost luata de magistrații de la Judecatoria Mangalia, iar aceasta nu poate fi contestată.

"Am jucat ultima carte. Am zis că dacă ea nu va fi mutată, să mai avem încă o şansă şi şansa a fost de partea noastră, am văzut că au recuzat-o. Sper mâine să se amâne şi acest judecător să o ia de la zero că tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost nimic bine", a mărturisit tatăl lui Sebi, Valentin Olariu.

Lungul şir al gafelor judecătoarei

Decizia vine după un şir lung de gafe ale judecătoarei.

"Întreabă familia Robertei dacă s-a prezentat la înmormântarea propriului copil, toate acestea au dus inclusiv la ceea ce a răspuns familia Olariu, la depunerea unei noi cereri de recuzare", a spus avocatul victimei, Adrian Cuculis.

Deja a fost desemnat un alt complet care să soluționeze dosarul, din care face parte chiar președinta Judecătoriei Mangalia, magistrata Carmen-Claudia Berevoescu.

"Nu-mi cereţi să mă pronunţ pe dosare, însă, din punctul meu de vedere, este o uşurare că această procedură îşi va urma cursul fără judecătoarea care a creat atâta emoţie negativă în spaţiu public", a răspuns Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu.

Procesul complicat din dosarul 2 Mai

Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan pe 19 august anul trecut şi a ucis doi tineri. A fost trimis în judecată pe 11 octombrie. Primul termen în proces a avut loc în data de 22 februarie 2024, când judecătoarea Popoviciu face prima greşeală: cere buletinul lui Sebastian Olariu, unul dintre tinerii omorâţi în accident.

O zi mai târziu, Inspecţia Judiciară din cadrul CSM se sesizează. Al doilea termen în procesc are loc pe 14 martie 2024, când Vlad Pascu şi-a recunoscut vinovăţia prin videoconferinţă, iar avocații rudelor îndoliate au depus o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei. Decizie s-a amânat pentru data de 4 aprilie 2024, când judecătoarea a respins cererea. Următoarea şedinţă de judecată trebuia să aibă loc pe 18 aprilie, însă are loc o altă amânare, după ce chiar magistratul cere să se retragă din proces.

Pe 24 aprilie, CSM decide să se ocupe în continuare de dosar, iar pe 9 mai judecătoarea o dă iar în bară: o întreabă pe mama fetei moarte dacă a fost la înmormântarea fiicei sale.

