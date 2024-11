Accidentul feroviar a avut loc la lăsarea întunericului, la Igiroasa, 20 de kilometri de Droberta Turnu-Severin. Două dintre cele şapte vagoane-cisternă pline cu benzină care au deraiat s-au răsturnat, iar celelalte au rămas în picioare. Autorităţile au declarat situaţie de urgenţă după ce au constatat că din vagoanele fisurate se scurgea combustibil.

"Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis echipajele necesare specializate pentru prevenirea unor explozii", a declarat Alin Isuf, prefect Mehedinți.

Oamenii au fost evacuaţi

"Nici noi nu ştim exact. Au deraiat nişte vagoane. La urma trenului acolo... vreo două căzute, patru deraiate. Eu mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva", a declarat mecanicul de tren.

Trenul companiei CFR Marfă, format din 27 de vagoane-cisternă, plecase încărcat cu benzină de la rafinăria Petrobrazi şi trebuia să ajungă la Drobeta-Turnu Severin.

Ca măsură de siguranţă, traficul rutier pe Drumul Naţional 6, în zona localităţii Prunişor, a fost închis. Sunt filtre ale Poliţiei, iar şoferii sunt redirecţionaţi către Strehaia şi Droberta-Turnu Severin.

Autorităţile au anunţat localnicii prin mesaje RO-ALERT că este pericol de explozie în zonă şi au evacuat opt oameni din casele de lângă calea ferată.

"Mi-a fost frică, eu şi acum tremur până nu se vede toată zona eliberată", spune o localnică.

"Am auzit scârţâitul trenului, am ieşit afară şi am văzut un fum. Au venit pompierii, jandarmeria evacuaţi locuinţa", a declarat Ion Crețan - localnic evacuat.

Tehnologia de ultimă generaţie folosită în Mehedinţi

Un utilaj special a fost trimis de la Suceava, de la aproape 700 de kilometri distanţă, ca să scoată benzina din vagoanele avariate şi să o mute în alte cisterne fără să existe riscul unei explozii. În plus, pompierii au folosit tehnologie de ultimă generaţie pentru a evita o catastrofă.

"Roboţii sunt prezenţi de azi-noapte la locul intervenţiei, ei sunt racordaţi la una dintre autospecialele de mare capacitate.Dacă există posibilitate unei explozii sau se întâmplă ceva ei vor refura apă sau spumă asupra vagonului", a declarat Florian Iscru, ISU Mehedinţi.

Mai multe trenuri de persoane au fost deviate din cauza deraierii şi au adunat întârzieri de sute de minute.

Agenţia de investigare feroviară a început ancheta pentru a afla cauza deraierii. Primele ipoteze: starea proastă a infrastructurii sau eroarea mecanicului de locomotivă. Accidentul vine la o săptămână după ce Guvernul a anunţat că va declara falimentul companiei de stat CFR Marfă.

