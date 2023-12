Times Square, colorat în roşu, galben şi albastru. De Ziua Naţională, drapelul României a ajuns la New York

Culorile drapelului românesc au ajuns tocmai la New York de Ziua Naţională. Times Square s-a colorat în roşu, galben şi albastru, în cadrul campaniei "365 Days of Romania in Times Square", scrie Agerpres.

Primele branduri româneşti prezente în Times Square din New York, în cadrul unei ample campanii de promovare, sunt Arctic, cel mai puternic brand românesc, conform BrandRO, şi Vola.ro.

Culorile drapelului românesc pe Times Square

"Americanii, dar şi turiştii străini aflaţi în New York se trezesc pe 1 Decembrie alături de brandurile româneşti Arctic şi Vola.ro, mesajele lor urmând să ruleze de Ziua Naţională a României, în cadrul proiectului '365 Days of Romania in Times Square'. Iniţiativa aparţine echipelor Blindspot, Biz şi Rusu+Borţun şi îşi propune să promoveze global valorile şi tradiţiile locale cu ajutorul brandurilor şi companiilor din România", se arată într-un comunicat al iniţiatorilor proiectului.

Au mai răspuns pozitiv proiectului brandurile Romstal, Aqua Carpatica, Bittnet Group, Eazy Insure, Metaminds, 5togo, care îşi vor începe campaniile în 2024.

Prin "365 Days of Romania in Times Square", timp de un an de zile, vor fi promovate, în fiecare zi, un brand, o valoare sau un produs românesc chiar în centrul New York-ului.

Vizibilitatea este asigurată în România de echipa Biz pe toate canalele media, iar brandurile care îşi doresc să ia parte la această iniţiativă vor putea beneficia de consultanţă din partea Brand Growers - agenţie specializată de consultanţă, design şi retorică de brand.

"Este un proiect 'Go big, or go Home', prin care promovăm valorile româneşti la nivel global. Cei mai buni ambasadori ai României, alături de sportivi, sunt brandurile şi antreprenorii, care duc ţara mai departe şi pun România pe harta lumii", a precizat Marta Uşurelu, Owner al revistelor Biz şi Haute Culture Magazine.

Proiectul este deschis atât brandurilor internaţionale care doresc să transmită un mesaj despre valorile româneşti, cât şi brandurilor locale şi antreprenoriale care îşi doresc să facă parte din această iniţiativă, se mai spune în comunicat.

"Poate avem cel mai bun lapte din Ardeal, poate suntem cei mai amuzanţi din regiune, poate cineva să spună 'Visit Sibiu', nu contează. Acum poate să o facă în Times Square sub o platformă unitară, vorbind despre România, şi totul la o treime din ce ar însemna o campanie standalone pe Nasdaq", a precizat şi Matei Psatta, CMO al Blindspot.

"Cred că brandurile româneşti sunt cel mai bun ambasador al României. Prin valorile în care cred şi pe care le manifestă în tot ceea ce fac, reuşesc să spună ceva despre autenticul local în context global. Cu #365daysofRomania în Times Square vrem să inspirăm brandurile să exprime colaborativ şi în forţă de dragul României", a arătat Cătălin Rusu, CCO & CEO Rusu+Borţun.

Blindspot este o platformă automatizată care permite oricărei companii să ruleze reclame mai eficient şi la scară largă pe peste 1.000.000 de panouri publicitare digitale din întreaga lume. Datorită integrării lor unice cu ecranele digitale, platforma permite oricui să facă publicitate pentru doar câţiva cenţi pe redare, democratizând acest canal pentru orice business. Peste 10.000 de clienţi folosesc Blindspot, de la afaceri mici şi mijlocii, până la branduri precum Universal Music, Snoop Dogg, Rihanna, Airbnb, American Airlines, TikTok, Samsung, Uber Eats, Picsart, Morning Brew, P&G, G2A şi alţii.

Rusu+Borţun este o agenţie de strategie şi manifestare creativă de brand. Conform Art Directors Club, Rusu+Bortun este printre cele mai creative agenţii din România în 2022. Din 2008, Rusu+Borţun integrează servicii de advertising, branding (prin Brand Growers) şi digital (prin Cyber Growers) pentru a susţine spiritul antreprenorial şi intraprenorial. În 2021, business-urile de publicitate şi identitate ale Rusu+Borţun au depăşit 20 milioane de lei cifre de afaceri.

Biz Agency înglobează revistele Biz şi Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events - o divizie puternică de organizare evenimente şi conferinţe, Biz Storymakers - servicii de content marketing pentru clienţi, Biz Market View - o divizie dedicată studiilor de piaţă şi portalul online revistabiz.ro.

Revista Biz are una dintre cele mai puternice comunităţi de business din ţară. A organizat evenimente de afaceri şi proiecte speciale în cele mai mari oraşe din ţară şi în 11 capitale din lume, pe 3 continente.

