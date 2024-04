Vezi și

Bună! Sunt pe Tik Tok! Aceasta este primea mea postare! Sunt Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European şi călătoresc dintr-un stat membru al Uniunii Europene într-altul pentru a-i încuraja pe oameni să meargă la vot!

Tik Tok a devenit instrument de promovare pentru mulţi politicieni

Tik Tok pare a fi plăcerea vinovată pentru unii politicieni de pe scena internaţională. Pe de o parte, unii critică modul în care funcţionează platforma, pe de altă parte, tot ei se afişează aici.

Roberta Metsola: Opreşte derularea! Nu eşti încă sigur dacă vei vota în iunie? Acordă-mi un minut şi îţi voi oferi trei motive pentru care trebuie să votezi!

Antuanela Răileanu, reporter Observator: Angajaţii Comisiei Europene şi cei ai Guvernului Federal nu pot folosi Tik Tok pe telefoanele de serviciu. Chiar şi aşa, Joe Biden şi-a creat un cont chiar în februarie 2024, la fel ca şi Roberta Metsola. Olaf Scholz şi-a creat un cont chiar zilele acestea, iar Emanuel Macron este pe platformă încă din 2020.

Preşedintele francez Emannuel Macron se bucură de milioane de vizualizări pe contul său de Tik Tok. Cancelarul german Olaf Scholz a intrat recent în această tabără şi a promis că nu va dansa pe Tik Tok.

Eurodeputatul Vlad Gheorghe este cel mai popular politician român pe Tik Tok

Vlad Gheorghe: Acum aproximativ doi ani am început să facem aceste filmuleţe şi am înţeles că trebuie să fiu prezent când am văzut un alt coleg care era atunci foarte prezent pe Tik Tok.

Vlad Gheorghe este urmărit de peste 450.000 de persoane pe contul său.

Vlad Gheorghe: În primul rând trebuie să fii autentic, trebuie să fii aşa cum eşti tu, dacă încerci să fii un personaj anume sau dacă încerci să fii un actor nu o să funcţioneze.

Un alt deputat român Nicu Ştefănuţă susţine că nu este un inconvenient faptul că angajaţii Comisiei Europene nu au voie cu acestă aplicaţie în scopuri profesionale, iar eurodeputaţii au undă verde.

TikTok a fost interzis pentru angajații și funcționarii Comisiei Europene încă din anul 2023. În Camera Reprezentanţilor din SUA a fost votat un proiect care obligă compania chineză ByteDance să vândă TikTok dacă vrea ca reţeaua sa socială să mai funcţioneze în Statele Unite

