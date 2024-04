O americancă care stă de aproximativ 5 ani în ţara noastră a dezminţit pe TikTok cele mai comune stereotipuri pe care le au străinii despre România. Videoclipul a devenit viral şi are peste 330 de mii de vizualizări.

Janna este o femeie născută în Statele Unite ale Americii care locuieşte de câţiva ani în România şi îşi foloseşte des platforma socială pentru a promova ţara noastră de care s-a îndrăgostit iremediabil. Aceasta este căsătorită cu un român, dar mai vizitase România şi înainte să îl cunoască. Într-un videoclip publicat recent pe pagina ei, tânăra demontează cele mai comune clişee pe care le au străini despre România.

"De fapt, România este o ţară foarte sigură. În Europa, se clasează la mijloc la rata criminalităţii. Are o rată mai mică a criminalităţii decât ţări precum Germania, Italia, Belgia, Norvegia, Suedia, şi Cluj-Napoca a fost clasată ca una dintre cele mai sigure 25 de oraşe din lume", a spus Janna despre siguranţa din ţara noastră.

Despre numărul mare de accident rutiere mortale

"Dar ce să spun despre drumuri? Am auzit că România are cea mai ridicată rată de mortalitate la accidente rutiere din orice ţară europeană! Este adevărat, România chiar are cea mai ridicată rată de mortalitate la accidente rutiere din orice ţară europeană. Rata este de 8,6 pe 100.000 de locuitori. Aste se datorează parţial infrastructurii şi parţial condusului agresiv, dar ghici ce? Rata de mortalitate la accidentele rutiere din SUA este de 12,9 la 100.000 de locuitori, deci mai mult decât în România. Deci e România o ţară periculoasă? Eu nu cred, veniţi să o vizitaţi!", a adăugat americanca despre accidentele rutiere frecvente din ţara noastră.

Reacţiile la postarea Jannei au fost împărţite, majoritatea utilizatorilor au fost de acord cu punctul ei de vedere, iar altele au subliniat şi celelalte părţi negative ale României, precum corupţia. "Eu mă simt de 100000 de ori mai sigur în Romania decât în Franța, Italia, Belgia, Anglia, Germania", "Spre uimirea voastră, România este una dintre cele mai sigure ţări. Criminalitatea în Occident este la cote alarmante", "Poate nu avem noi autostrăzi la fel ca alte țări europene. Dar România este mult mai curată decat multe țări europene", au fost o parte dintre comentarii.

