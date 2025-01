Un an nou, trenduri noi! Fie că vorbim de machiaj, păr sau unghii, anul acesta se poartă un mix între influenţele retro şi cele moderne. Hairstiliştii ne surprind cu tunsori bob şi bretoane asimetrice, iar culorile anului sunt cele calde, cât mai naturale. Să uităm aşadar de blondul gri.

2025 aduce cu el trenduri surprinzătoare în materie de frumuseţe. Dacă până acum nici nu ne gândeam la clasicul spic sau la coafurile retro, ei bine anul acesta ne întoarcem la ele. "Pentru mine este important să fiu în trend deoarece mă scoate din zona de comfort, am tot timpul schimbări. Am văzut că este în trend bretonul şi am venit să îmi fac", spune o tânără.

"Ca şi tunsoare în trend vor apărea bobul drept, bretoanele. Anul ăsta va fi o combinaţie între retro şi modern şi vom merge chiar pe nişte accesorii. Cred că vom reveni în anii 70 cu valuri, bucle lejere. De evitat de fapt buclele perfect finisate sau părul drept. Împletiturile în acest an vor reveni din ce în ce mai mult. Nu vom mai merge pe nuanţe de blond platinat şi blond gri", a declarat Mirela Moldoveanu, hairstylist.

2025 ne trimite la shopping

Când vine vorba de machiaj, 2025 ne trimite la shopping. La modă sunt produsele cremoase care arată natural pe piele, însă culorile şi stilul sunt inspirate din viitor. Anul acesta pentru machiajul ochilor mizăm pe nuanţe metalice şi pe eyeliner grafic.

"Ne putem juca şi cu eyelinerul colorat, albastru metalic, culorile vibrante, culorile electrizante, blush-ul roz, un roz powder. Machiajul lucios, machiajul care să ne arate cât de hidratat ne este tenul astfel renunţăm cumva renunţăm la excesul de pudră", explică Adela Eclat, makeup artist.

Renunţăm la culorile stridente

Nu uităm nici unghiile, iar anul acesta se poartă nonconformismul. Renunţăm însă la culorile stridente şi neon şi spunem "da" accesoriilor şi nuanţelor diferite pe fiecare unghie. "Pe aceeaşi mână vom avea unghii diferite, de forme diferite, modele diferite cum ar fi pigmenţi, pietre, culori. Culoarea anului 2025 este Mocha mousse, o nuanţă de maro blând", adaugă Iuliana Dumitru, nail artist.

Curajoasele pot integra culoarea anului într-un print: cel leopard care revine, după mulţi ani de uitare, în trend. Şi surprinde mai ales atunci când vine vorba despre manichiură.

