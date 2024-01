Un american cucerit iremediabil de ţara noastră: "România este uimitoare. Îți taie răsuflarea, nu am mai văzut așa un loc"

Juwan Gray, jucător de baschet la Corona Braşov, recunoaşte că dacă la început a fost sceptic când a auzit că trebuie să se mute în ţara noastră, acum nu ar mai părăsi-o prea curând. Iar, culmea, reuşeşte să o promoveze mai bine decât autorităţile române.

Cucerit iremediabil de România

„România este uimitoare. Nici nu m-am gândit vreodată să trăiesc aici, dar acum sunt foarte recunoscător că am ajuns în această țară, chiar dacă este în umbra altor destinații. Rezervați un zbor și veniți în această țară minunată. În Brașov plătesc 600 de dolari pe lună pentru chirie. Oriunde în SUA ar trebui să plătesc minim 1500 de dolari pentru același spațiu. Plus că apartamentul din Brașov este complet mobilat, nu trebuie să cumpăr sau să închiriez mobilă. Tot ce trebuie să plătesc este chiria și utilitățile”, a transmis jucătorul pe canalul lui de YouTube.

Baschetbalistul a publicat un filmuleţ şi despre viața lui în Braşov. Şi evident, doar cuvinte de laudă la adresa orașului de la poalele Tâmpei. „Prima dată când am auzit de oportunitatea de a veni și a juca baschet în România, habar nu aveam unde este locul. Am căutat pe Google și am văzut că este la graniță cu Ucraina și am devenit cam sceptic. Chiar și înainte de a înțelege că sunt la graniță cu un război, impresia mea despre România era ignorantă și incorectă. Credeam că este o țară plină de clădiri abandonate, cu oameni care jefuiesc…nu știu de ce credeam așa ceva, probabil era doar ignoranța mea. Dar acum pot să spun: România este o țară pitorească, cu munți maiestuoși, cu păduri uriașe, verzi. Îți taie răsuflarea, nu am mai văzut așa un loc. Priveliștile sunt o nebunie. În Brașov am văzut cele mai spectaculoase clădiri și arhitecturi pe care le-am văzut în viața mea. Iubesc strudelul și langoșul și am mâncat atâta supă cât nu am mâncat în viața mea. Un lucru pe care nu l-aș face în România? Nu aș conduce. Mi se pare că traficul aici este haotic, nu mi se pare că este sigur. Sunt giratorii cu 3 benzi!”, le mai explică Gray prietenilor lui americani, potrivit Biz Braşov.

