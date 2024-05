Vezi și

Nenorocirea a avut loc în Orbeasca de Sus, judeţul Teleorman.

Din primele informaţii, băieţelul de 11 ani mergea spre şcoală când a fost lovit de buldoexcavator. Şoferul îşi conducea utilajul spre cimitirul din sat, unde urma să sape o groapă pentru un cavou. Bărbatul de 37 de ani le-a spus poliţiştilor că nu îşi explică ce s-a întâmplat. Omul s-a dat jos de la volan, i-a acordat primul ajutor micuţului, însă efortul său a fost în zadar. Copilul a fost lovit grav în zona capului şi nu a mai putut fi salvat.

"Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Alexandria au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și efectuează cercetări, în cazul unui accident rutier produs astăzi, în comuna Orbeasca, în jurul orei 10:40. Din cauze și în împrejurări ce vor fi stabilite în urma cercetărilor, în timp ce un bărbat de 36 de ani, din localitate, conducea un buldoexcavator pe strada Valea Râului, ar fi lovit, cu cupa vehiculului, un pieton, minor în vârstă de 11 ani. În urma impactului a rezultat decesul minorului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând faptul că nu se afla sub influența alcoolului la momentul accidentului. Cercetările continuă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier", au transmis reprezentanţii IPJ Teleorman.

Fetiţă de nici 2 ani din Satu Mare, lovită mortal de o maşină care mergea cu spatele

De un sfârşit crunt a avut parte şi o fetiţă în vârstă de 1 an și 6 luni, care, în timp ce se juca nesupravegheată pe marginea drumului, a fost lovită de o maşină care mergea cu spatele.

Tragedia s-a produs în localitatea Stâna din judeţul Satu Mare.

Imediat după producerea accidentului, şoferul în vârstă de 29 de ani şi-a abandonat maşina în curtea unui imobil. Poliţiştii l-au audiat, dar nu l-au reţinut. Pe numele său au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar şi părăsirea locului accidentului.

Poliţiştii sosiţi la faţa locului nu l-au mai găsit pe şofer, iar, ulterior, după ce l-au identificat, l-au şi testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Din păcate pentru fetiţă, medicii care au venit la locul accidentului nu au mai putut să facă nimic, fiind pronunţat decesul.

