În laboratorul de la Institutul de Studiere a Demenţei din Cambridge, George Balmuş şi echipa lui de cercetători au făcut o descoperire revoluţionară: un medicament ce ar putea lupta eficient cu boala Parkinson. "Mitocondriile care sunt componente celulare. În boala Parkinson, aceste mitocondrii, aceste centrale energetice sunt afectate. Ce am observat noi, este ca prin inhibarea sau scoaterea din celule a unei proteine care se numește USP30, putem distruge practic mitocondriile care sunt bolnave", a declarat George Balmuş, cercetător.

Cum vrea Ministerul Cercetării să oprească "exodul" de minţi strălucite

Cercetătorul speră ca rezultatele muncii sale să ajungă, în curând, şi la cei peste 70 000 de români care suferă de Parkinson. Descoperirea revoluţionară e o victorie de echipă, dar şi personală. Spune că a ales să plece din ţară pentru că aici nu ar fi reuşit să atingă această performanţă. A păstrat însă o colaborare de suflet cu Institutul de Neuroștiințe din Cluj-Napoca. "Sunt foarte interesat să am această relație cu România și să creștem cât mai mult știință din România. Cred că asta poate fi spus despre toți românii care sunt plecaţi şi fac cercetare", a declarat George Balmuş, cercetător.

"Problema cercetarii este legata si de resursele investite de stat si de predictibilitatea lor. Nu pot sa primesc acum finantare si dupa aceea sa nu mai fie competitie in care sa am sansa sa imi continui cercetarea timp de 2,3 ani", a declarat Daniel David, rector UBB Cluj. Romania se afla pe ultimul loc in Europa la cercetare atunci cand vine vorba despre investitii. Conform datelor de la institutul national de statistica, media europeana ajunge undeva la 244 de euro de persoana anual. Romania nu ajunge nici macar la suma de 20 de euro pentru fiecare locuitor. Planul insa la Ministerul Cercetarii este ca bugetul de anul viitor sa ajunga la 5,4 miliarde de lei. Ar fi o crestere substantiala fata de anul trecut. Cu mai bine de 2 miliarde.

Pentru a nu mai pierde astfel de minţi strălucite, Ministrul Cercetării promite că noua lege a cercetătorului va reglementa un alt statut pentru specialişti. "România are o mină e aur prin mintile geniale pe care le da lumii si din acest punct de vedere, eu cred ca statul roman in ultimii 33 de ani a facut insuficient pentru ei", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Cercetării. Legea, aflată la stadiu de draft, ar putea intra în vigoare de la anul.

