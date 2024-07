Video Un fermier din Timiş are un tractor unic în România, de 400.000 de euro. Vecinii s-au înghesuit să îl admire

Primul tractor autonom din lume și-a făcut intrarea într-o fermă din Vestul țării. Funcționează după principiul "click and play" şi nu are nevoie de un om în cabină. De fapt, nici nu are cabină. Tractorul costă aproape 400.000 de euro și a stârnit deja curiozitatea fermierilor vecini.