Scene cumplite filmate imediat după accident. Un pompier aleargă disperat cu un băieţel în braţe spre ambulanţă. E o misiune de cod roşu cu şapte victime. Tragedia a avut loc în comuna Grăniceşti din Suceava. Două maşini s-au făcut praf într-o coliziune frontală. Un şofer de 28 de ani, cu cei trei copii ai săi în maşină, a intrat în plin într un alt autoturism care ciculara regulementar. Era o maşină de şcoală, în care se aflau instructorul, fiul său vitreg şi un cursant.

Filmul teribilului accident din Suceava, soldat cu cinci morţi

"Era nepotul meu. Părinţii sunt aici distruşi. Îi căutăm telefonul, poate îl găsim. Era student la Suceava. Avea examen peste o săptămână", spune unchiul lui Tudor.

Ipoteza rudelor şoferului vinovat e absolut şocantă. Bărbatul ar fi provocat intenţionat accidentul, după o ceartă cu soţia. Mama copiilor a văzut în direct, pe un apel video, întreaga tragedie.

"I-a imbrăcat ieri în hainele ce le-a cumpărat. Toţi îmbrăcaţi în nou. Ţipau fetiţa şi băiatul: Tati, tati nu mai mâna maşina. Tati, opreşte-te. Nu s-a oprit. M-a sunat ea că Dani s-a omorât acum. Era în direct cu el. Dintr-o dată s-a auzit o izbitură şi nu mai vobea nimeni la telefon", a povestit Marilena, mama ucigaşului.

"Am vorbit cu el acasă. A zis că se duce cu copiii în oraş. Era destul de calm. Nora mea spune că vorbea la telefon în timpul accidentului. Nu era o relaţie...era dragoste cu năbădăi", spune bunicul copiilor.

Mama copiilor tocmai plecase la muncă în străinătate, de frică să nu fie ucisă de soţul violent.

"Ne-a zis că e în Germania, că a plecat cu avionul că nu mai poate, că a bătut-o. A zis că o omoară dacă mai stă mult. O ameninţa că nu mai vedem copiii deloc", a declarat matuşa copiilor.

Şi-a anunţat intenţiile

Individul ar fi anunţat-o ce are de gând să facă. "A zis că n-a omorât-o pe dânsa şi omoară copiii. Ea atât mi-a zis: soră, sună la poliţie că Dani vrea să meargă cu copiii să se omoare", a completat mătuşa.

"Un nenorocit de om, cum să facă aşa ceva, să omori copiii. O bătea, era violent, nu îi dădea bani, degeaba muncea, nu vedea un leu", spune o altă mătuşă.

Tatăl şi unul din copiii lui, un băiat de 4 ani, au murit pe loc. Ceilalţi doi copii sunt la spital, în stare gravă.

"Băiatul are o fractură de femur stâng, contuzie toracică. Fetiţa policontuzionată, cu un traumatism cranian. Contuzie pulmonară", spun reprezentanţii spitalului.

Ultimul drum pentru Tudor

De înmormântare se pregătesc acum alte două familii. Tudor avea 18 ani şi era student la Suceava la kinetoterapie. El era la volan în momentul accidentului.

"N-a greşit nimănui niciodată, nu a supărat pe nimeni, toţi îl apreciam, a lăsat un mare gol în comunitate, prieteni. Ne ştim de mici, a venit vestea foarte dureros. Se gândea la facultate, avea nişte examene de dat. Abia aştepta să ia permisul", spune un prieten.

"Era un copil excepţional. Bucuria familiei, îmi pare nespus de rău, si eu sunt părinte, e greu să-i spui unei mame şi să-i vorbeşti unei mame în astfel de momente. O întreagă comunitate a plâns pentru el", spune preotul Ionuţ Apetroaiei

"A intrat la facultate cu cele mai bune note, a fost primul. La 18 ani toţi vor carnetul. Lângă instructor era şi băiatul lui". "A fost instructor bun. Mulţi au făcut de aici din sat, toată ziua îl vedeam la conducere. Înteleg că ăla avea viteză, era linie dreaptă, drum drept, nu e să zici că era curbă", spun localnicii.

Imaginile de la locul accidentului i-au zguduit până şi pe pompierii care le au văzut pe toate

"Intervenţiile cu copii sunt traumatizante. suntem părinţi cu toţii, avem şi noi copii, suntem cutremuraţi la gândul că un părinte poate suferi o asemenea targedie. Cercetând cu foarte mare atenţie zona, a fost observată vestimentaţia copilului, am dedus că acolo mai poate fi o persoană, am interventi imediat. Copilul practic a fost strivit sub greutatea maşinii. Eu l-am extras şi l-am dus la ambulanţă", spune un salvator.

Mama copiilor s-a întors azi în ţară. Femeia, şi cei doi copii care au supravieţuit miraculos, un băieţel de doi ani şi o fetiţă de 8 ani, vor avea nevoie de consiliere psihologică să treacă peste traume.

