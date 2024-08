Un moment de karate a aprins spiritele şi a împărţit Internetul în două. Sute de credincioşi au comentat că demonstraţia de taekwando nu are ce să caute printre icoane. În doar câteva ore de la apariţia în online, clipul a strâns sute de mii de vizualizări.

"Copiii nu au minte, dar cei mari? Astăzi bat cu piciorul, mâine vor ținti cu cuțite în icoane"

"Pentru că am iubit păcatul și nu am căutat să iubim cele Sfinte, iată casa Ta s-a făcut peșteră de tâlhari"

"Rușine! Nu sunt preoți ortodocși!"

Într-o postare pe Facebook, parohia explică cum au ajuns copiii să simuleze luptele în faţa altarului. Şi îşi asumă "această lipsă de adecvare la spațiul sacru al bisericii": "Fiindu-le foarte cald copiilor îmbrăcați în chimonouri, aceștia au intrat pentru câteva momente în biserică. (...) Sub entuziasmul si curiozitatea caracteristice vârstei, unul dintre copii a întrebat în legătură cu posibilitatea de a vedea în realitate o mișcare de antrenament specifică acestui sport. Ei bine, tocmai acel moment de câteva minute a fost surprins în fimare".

140 de copii au participat la tabăra de vară organizată de biserică

"Este cu adevărat o cale spre cer, pentru că bunul Dumnezeu în biserică face pentru fiecare dintre noi cale spre mântuire. Am căutat să facem o altfel de şcoală. A fost o surpriză şi o bucurie și o împlinire văzând că an de an au început să crească", a declarat preotul Nicolae Pop.

În ultimii cinci ani, în prima săptămână a lunii august, copiii și tinerii din Parohia Ortodoxă Velența pot petrece jumătate de zi în curtea bisericii, unde desenează, pictează, gătesc, fac cursuri de prim ajutor şi sport.

