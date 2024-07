Istoria noastră la Olimpiadă începe demult, acum 124 de ani, când România nu avea nici comitet olimpic, nici echipament oficial. El a apărut în 1952 şi a rămas o tradiţie respectată până în zilele noastre. Spre exemplu, tricoul pe care îl port acum este cel cu care vor urca pe podium sportivii noştri.

Primul român care a participat la JO

Performanţa României la jocuri începe în 1900, atunci când George Plagino, un sportiv român aflat la studii la Paris, s-a înscris pe cont propriu la proba individuală de tir de la Jocurile Olimpice care aveau loc atunci tot în capitala Franţei. A reuşit să se claseze doar pe locul 13 dar a pus ţara noastră pe harta sportului mondial. 24 de ani mai târziu, în 1924, tot la Paris, România obţinea şi prima medalie. O medalie de bronz câştigată de echipa naţională de rugby. Iar în iulie 1952, la Helsinki, Iosif Sârbu devenea primul campion olimpic al României, la tir sportiv. Din păcate destinul lui n-a fost foarte fericit. Din cauza efortului depus la antrenamente şi-a pierdut vederea la un ochi iar în 1964 s-a împuşcat în poligonul de la Tunari, care îi poartă numele şi astăzi. Pentru că, nu trebuie uitat, datorită lui Imnul Romaniei a răsunat pentru prima data în istorie pe o arenă olimpică. Şi istoria s-a tot repetat. De nu mai puţin de 90 de ori. 90 de medalii, din cele 309 obţinute de sportivii români de când participăm noi la Jocurile Olimpice, sunt de aur. Cele mai multe, la gimnastică.

Nadia Comăneci, fenomen mondial

Montreal, 18 iulie 1976. La paralele, Nadia Comăneci. Avea doar 14 ani. "De obicei nu mă uitam la tabelă pentru că eu ştiu cel mai bine să îmi dau nota în funcţie de cât de bine am executat. Aşa că am aterizat şi mi-am spus că am făcut destul de bine. Nu m-am gândit vreo clipă că aş putea lua 10", mărturiseşte Nadia Comăneci. Pentru că 10 nu mai luase nimeni până atunci. Nici măcar tabela de marcaj nu era prevăzută să afişeze această notă.

"Omega care era producătorul afişajului, a întrebat Federaţia Internaţională de Gimnastică dacă ar trebui să introducă şi nota 10 în ecran, iar cei de la Federaţie au răspuns - Nu e cazul, nimeni nu are cum să ia nota 10 în sportul asta. Aşa ca tot ce au putut face a fost sa afişeze 1.00 în loc de 10. Pentru că am auzit un zgomot în sală m-am întors. Şi am văzut afişată nota 10", adaugă Bella Karoly, antrenor al echipei naţionale de gimnastică.

Nadia a terminat olimpiada cu 7 note de zece. Şi a devenit un fenomen mondial. Performanţa ei nu a mai fost niciodată egalată. Nadia rămâne până azi cel mai medaliat sportiv român la jocurile olimpice. Urmată de Elisabeta Lipă, cu 8 medalii din care 5 de aur.

O româncă, cea mai bună canotoarea a secolului

A debutat la vârsta de 19 ani, la olimpiada de la Los Angeles din 1984. Şi a câştigat medalia de aur. La toate Jocurile Olimpice la care a participat, până în 2004, Elisabeta Lipă a fost pe podium. În anul 2000 a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului.

În 2000, la Sidney, Mihai Covaliu devenea primul român campion olimpic la sabie. "Am spus atunci când am plecat la Jocurile Olimpice, fiind întrebat cine poate câştiga, am spus ca oricare sportiv din primii 10 din clasamentul mondial poate câştiga. Fără să mă gândesc în acel moment ca eu sunt pe locul 10", povesteşte Mihai Covaliu, în prezent preşedinte COSR.

107 sportivi români participă la JO 2024

Românii au depăşit limite şi au doborât recorduri, au făcut spectacol şi au intrat în istorie. La Los Angeles 1984, ţara noastră a avut cea mai bună performanţă obţinută vreodată. S-a clasat pe locul 2 în topul pe națiuni, cu 53 de medalii din care 20 de aur. Iar la Sydney, în 2000, am văzut cum arată un podium în totalitate românesc, cu gimnastele Andreea Răducan, Simona Amânar și Maria Olaru.

Anul acesta sunt 107 sportivi români la Paris. Patru dintre ei au dublă cetăţenie. Aproape jumătate din lot e format din canotori. După o pauză de 12 ani, avem, din nou, echipa de gimnastică la olimpiadă. Tot după 12 ani revin şi poloiştii în întrecerea supremă. Suntem reprezentaţi şi la discipline mai noi - yahting sau mountain bike. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris este vineri, pe 26 iulie. Peste 10 mii de sportivi din 148 de ţării se vor lupta pentru medalii.

