Puţin după miezul nopţii, la intersecţia dintre Calea Griviţei şi strada Caraiman, bărbatul a făcut o manevră interzisă. Într-o clipă de neatenţie maşina, pe care el o conducea, a fost lovită în plin de un autoturism care circula regulamentar.

"După semafor a făcut stânga. Nu l-am văzut de reparaţiile care sunt acolo. Când am schimbat banda era în faţa mea, am încercat să îl evit, am lovit boldură, stâlp, nu ştiu ce am lovit pe partea cealaltă şi aia e. Nu a avut centura! Dacă avea centura...", spune şoferul implicat în accident.

În urma impactului violent dintre cele două maşini, un acumulator a sărit dintr-unul dintre autoturisme şi a lovit o a treia maşină care aştepta la semafor.

De la volan, direct în portbagaj

Ciocnirea a fost atât de puternică încât bărbatul a ajuns de la volan direct în portbagajul maşinii pe care o conducea. Acolo l-au şi găsit primele echipaje medicale care au ajuns la faţa locului. După ce au reuşit să îl scoată din autoturism şi să îi acorde primele îngrijiri medicale, şoferul a fost dus direct la Spitaul Elias, acolo unde a şi rămas internat.

"El trebuia să ne aştepte la gară şi acum trebuie să aştept să vadă ce fac cu maşina, noi am vrea să mergem la spital, dar..", spune soţia victimei.

Şoferii implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero. Acum urmează ca poliţiştii să stabilească în ce circumstanţe s-a produs accidentul.

