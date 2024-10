La intrarea pe insulă vizitatorii sunt întâmpinaţi de arcade decorate cu pânze de păianjen, fantome, sau chiar sicrie şi scheleţi. Însă costumațiile participanţilor au făcut diferența. Fie că au ales să devină personaje mitice sau istorice, fie că au folosit ţinute şi machiaje înfricoșătoare, toţi au completat tărâmul magic de pe Insula Morii. "Acum mi se pare mult mai wow faţă de anul trecut, oamenii s-au integrat în tema şi au înţeles că putem adapta şi noi anumite stiluri de la americani", a recunoscut o vizitatoare.

45 de tone de dovleci

Dovleacul, unul din simbolurile Halloweenului, a fost reprezentat aici printr-o figurină imesă, de 2,5 metri, luminat la interior si construit din materiale naturale. Toată insula este plină cu 45 de tone de dovleci. 10.000 de bucăţi se folosesc în cadrul atelierelor, iar alţi 5.000, ca şi decor.

În cadrul festivalului şi artiştii au putut să arate ce ştiu mai bine.

"Ele practic au fost aruncate la fiare vechi, luate, iar ce am în spate rezultă 5 ani de munca. Am început să fac anumite piese d-astea mai uşoare din piuliţe, o damă din piulişe. Şi mi-a plăcut ce fac şi am început să trec la mai grele, mai grele", ne-a povestit Dinu Gabriel, artist.

Şi cum atmosfera trebuie întreţinută de muzică bună, cei de la Carlas Dreams au urcat pe scenă şi au încântat publicul cu cele mai cunoscute piese ale lor. Cei care vor să-şi etaleze costumele de Halloween o mai pot face până diseară. Intrarea costă 20 de lei iar biletele se pot achiziţiona şi online.

