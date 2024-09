În noua maternitate , mândria Banatului, deschisă de mai puţin de o lună, a plouat ca afară. Clădirea a costat 20 de milioane de euro, iar construcţia ei a durat mai bine de trei ani. Din fericire, şuvoaiele nu au afectat cei 25 de bebeluşi şi mamele din saloane, însă angajaţii au reuşit cu greu să strângă apa revărsată. Maternitatea este încă in garanție, iar constructorul a fost trimis de urgență să facă reparaţii.

"Vai şi amar. Cred că ar trebui să sting becul", spune o asistentă. Acoperişul pare ciuruit, iar pericolul ţâşneşte din toate părţile. Sistemul de colectare a apelor pluviale de la noua maternitate din Timişoara a picat testul. Ploaia din weekend a făcut prăpăd. "Acea scurgere datorita debitului extraordinar şi sistemului lui de protectşe ca să nu se colmateze cu pietriş, nu a facut față volumului mare de apă şi atunci volumul de apă care s-a cantonat aici.. a intrat sub asta", spune şeful tehnic al clădirii.

Construcţia a costat 20 de milioane de euro

De vină ar fi un viciu de proiectare: scurgerea este subdimensionată. "În timpul acestor precipitaţii cu debituri extraordinare am avut nişte infilitraţii pe la componente pe care le-am identificat sursa de infiltraţie. Am intervenit , am minimizat efectul infiltraţilor asupra echipamentelor medicale, asupra activităţii medicale în general", a declarat Laurențiu Stavrat, șef serviciu tehnic, Spitalul Județean Timișoara.

Vezi și

Vorbim de o clădire nou-nouță, ridicată lângă Spitalul Județean. Șantierul a fost închis anul trecut, iar clădirea - preluată in administrare de Consiliul Judetean în această vară. "Având în vedere condiţiile meteo nefavorabile, beneficiarul ne-a sesizat faptul că într-una din încăperi plouă efectiv constructorul spune că va reface zona ca să nu mai apară astfel de probleme va reface şi zona deteriorată pe cheltuială proprie", a declarat Cosmin Ungureanu, Consiliul Judeţean Timiş.

În plus, mai multe prize nu funcționeaza, iar în grupurile sanitare apa bălteşte, pentru că nu este făcuta pantă. Maternitatea Bega are o capacitate de 126 de paturi. Construcţia a costat 20 de milioane de euro. Bani de la Uniunea Europeană, bugetul de stat şi Consiliul Județean Timiș.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vi se par prea stricte regulile impuse pentru uniforma elevilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰