Vasile Iulian Dulap, individul care a terorizat angajaţii unei bănci din Iaşi săptămâna trecută nu a dat niciodată de bănuit, susţin vecinii săi. "E un om civilizat, e un om pus la casa lui, copii cu facultate, nu s-a-ntâmplat de atâţia ani, de când m-am născut aici a fost cel mai cuminte om din sat", spune un vecin. "El n-a fost agresiv, el a fost un copil cuminte, nu a jignit pe nimeni", adaugă o vecină.

Jaful eşuat la banca din Iaşi. Ce spun apropiaţii lui Vasile Dulap

Soţia e şocată de faptele bărbatului şi ar fi plecat de acasă. "Îi critică, e vai de capul ei (n.r.: soţia lui Vasile Dulap), nu se poate vorbi cu ea. Nu e acasă nimeni. Deci, sunt plecaţi toţi", spune o femeie.

Potrivit unor surse din anchetă, individul avea datorii. Şi disperarea l-ar fi împins să se deghizeze şi să încerce să jefuiască o bancă. "Avea de toate, domne. Bani avea, serviciu avea, femeie cuminte a avut, copii frumoşi are", mărturiseşte o vecină. "A dat în disperare, din jocuri de noroc. Nu ştiu altceva. Nu ştiu dacă juca", a precizat un vecin.

Vineri, după o săptămână de la tentativa eşuată de jaf, bărbatul a fost prins aproape de casă. Încolţit de mascaţi, individul de 37 de ani nu a opus rezistenţă. Ieri, Iulian Dulap a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, cu propunere de arestare preventivă. Măsură acceptată de magistraţi şi contestată de avocaţi.

"Am încercat să arătăm instanţei că nu s-ar impune o astfel de măsură şi am putea opta pentru o alta, în sensul arestului la domiciliu. Vom încerca pe calea contestaţiei, pe care am şi formulat-o deja", a declarat Christy Mîrșanu, avocat. "O acţiune care nu are tiparul unui infractor clasic, nu este acel tâlhar care să comită înfracţiuni cu violenţă", a precizat Radu Rusu, avocat.

Câţiva membri ai familiei l-au încurajat: "Fii tare! Mergi puternic, da?! O să fie totul bine. Totul e bine, mama".

În urmă cu trei ani, bărbatul a încercat să cumpere un autoturism cu bancnote false. Avocatul lui spune că nu a fost acuzat de nimic, iar dosarul a fost clasat. Acum, va fi cercetat pentru tâlhărie calificată şi riscă între 3 şi 10 ani de închisoare.

