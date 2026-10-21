Atacul șocant de la școala din Bistrița, unde un elev a intrat cu un cuțit și a atacat o profesoară și un coleg, ne arată o realitate cruntă. Suntem în punctul în care cursurile de prevenție din școli par complet inutile în fața violenței extreme. Revoltător este că poliția ținuse cursuri anti-bullying chiar în clasa agresorului, iar Serviciul Român de Informații instruise profesorii să recunoască tinerii cu tendințe extremiste. Toată lumea a făcut hârtii, dar nimeni nu a văzut pericolul real. Mai mult, ies la iveală detalii înfiorătoare despre alți elevi din țară care puneau la cale atacuri teroriste în școli. Sistemul de siguranță este în alertă maximă, iar părinții se întreabă, pe bună dreptate, cât de siguri mai sunt copiii lor în bănci. Analizăm acest semnal de alarmă uriaș chiar acum și vedem unde s-a greșit.

În jurnalul lui online, copilul de 13 ani din Bistriţa îşi scria gândurile fără să-şi ascundă ura. Vorbea despre răzbunare, despre rasa albă şi despre colegii pe care voia să-i facă să sufere. Iar unele dintre mesajele lui nu lasă loc de prea multe interpretări.

"Ca răzbunare împotriva celor care mi-au făcut viaţa un iad şi ca să salvez rasa albă de imigranţi şi "persoane" pe care le consider periculoase pentru viitorul societăţii".

Ideologie extremistă bazată pe superioritatea rasială

Aşa şi-a justificat atacul. Se prezenta ca o victimă care vrea să se răzbune. Dincolo de frustrări, apărea o ideologie extremistă, construită în jurul ideii de superioritate rasială.

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"Trebuie să asigurăm existenţa poporului nostru şi un viitor pentru copiii albi."

Iar toate aceste convingeri şi le formase în mare parte de pe internet. "O notă de eşec întregului sistem", a declarat inspector școlar general Bistriţa-Năsăud.

"Cel mai frecvent nu se face nimic, chiar dacă se cunosc copii problematici", a declarat psiholog expert judiciar.

Şeful inspectoratului şcolar din Bistriţa şi un expert judiciar fac în câteva cuvinte radiografia atacului. Elevul de 13 ani a ajuns să năvălească în şcoală cu un cuţit, deşi diriginta lui primise un semnal clar de alarmă. Înainte de vacanţa de vară, poliţiştii ţinuseră în clasa agresorului un curs anti-bulying.

"Colega noastră care a participat la această activitate l-a observat pe minorul respectiv, că stătea în prima bancă şi, ulterior, după şendinţă a relaţionat cu doamna dirigintă şi a întrebat: ''Sunt ceva probleme cu băiatul respectiv?'' Nu, este un băiat fără probleme, nesemnalat, cu rezultate bune la învăţătură", a declarat Claudiu Jurcan - șef adjunct IPJ Bistriţa-Năsăud.

Atacul de la Bistriţa pare doar vârful icebergului. Profesorii din Transilvania sunt foarte îngrijoraţi de comportamentul unor elevi de şcoală generală. Cu două săptămâni înaintea agresiunii de la şcoală, şefa inspectoratului şcolar Sălaj vorbea despre adolescenţi atraşi de extremişti.

Criza identitară

"Să ştiţi că avem minori care chiar au planuri de atacuri teroriste în şcoli!", a declarat Irina Kovacs - inspector școlar general adjunct la ISJ Sălaj.

Cazurile au ajuns şi în atenţia Serviciului Român de Informaţii.

"Criza identitară, expunerea la mediul incontrolabil, cum este cel virtual pot influenţa atragerea tinerilor în procese de radicalizare", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI.

În timpul anchetei şi al primei evaluări psihiatrice, elevul care şi-a atacat profesoara şi un coleg cu cuţitul a dezvăluit că plănuise atacul împotriva colegului de etnie romă de opt luni. Pe lista lui erau încă trei colegi.

"Vreau să îi vizez pe cei care nu sunt albi, în special pe copilul ăsta care arată ca un indian, probabil din clasa a lll-a, a lV-a. Vreau să-l fac să sufere".

Încă din februarie se gândea la atac, iar data de 19 octombrie nu a fost întâmplătoare. A ales-o în legătură cu ziua de naştere a victimei care era cu o zi înainte. Iar primele gânduri le avea încă din clasa a 3-a.

Îşi imaginase chiar şi cum ar fi continuat viaţa după atac, dacă nu ar ajunge după gratii. Voia să scrie cărţi şi să-şi facă propriul partid cu aceleaşi valori extremise.

"Nu a fost percepută ca o persoană care are remuşcări", a declarat Adrian Briciu - procuror șef.

Elevul este internat şi acum la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca împreună cu mama lui.

Dacă expertiza psihiatrică va stabili că elevul era pe deplin conştient de ceea ce a făcut, se va putea întoarce inclusiv la şcoală.

Şcoala unde a avut loc atacul a rămas închisă ieri - elevii au făcut ore online, dar, de azi se întorc în clase.