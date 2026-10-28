Elevul de 13 ani din Bistriţa, care a atacat o profesoară şi doi elevi cu un cuţit într-o şcoală, a fost externat de la Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca şi dus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru audieri.

A fost realizată o evaluare detaliată a situaţiei, iar clinica precizează că a colaborat atât cu agresorul, cât şi cu familia acestuia, şcoala şi instituţiile implicate.

În urma evaluării, adolescentul în vârstă de 13 ani a primit recomandări medicale şi psihosociale şi continuă să beneficieze de îngrijire de specialitate.

Având în vedere că elevul este minor, medicii nu au vrut să spună dacă acesta a avut discernământ sau nu. Însă, faptul că atacul a fost planificat cu atât de mult timp înainte ridică semne de întrebare și poate indica faptul că băiatul era conştient de ceea ce urma să facă.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, elevul a fost exmatriculat şi va putea să se înscrie la şcoală începând cu următorul an şcolar, însă la o altă unitate de învăţământ.

Vă reamintesc că elevul de clasa a şaptea a înjunghiat o profesoară şi a rănit doi colegi, unul dintre ei încercând să o apere pe aceasta.