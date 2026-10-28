Video Elevul cuţitar din Bistriţa a fost externat de la Psihiatrie şi dus la audieri
Elevul de 13 ani din Bistriţa, care a atacat o profesoară şi doi elevi cu un cuţit într-o şcoală, a fost externat de la Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca şi dus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru audieri.
A fost realizată o evaluare detaliată a situaţiei, iar clinica precizează că a colaborat atât cu agresorul, cât şi cu familia acestuia, şcoala şi instituţiile implicate.
În urma evaluării, adolescentul în vârstă de 13 ani a primit recomandări medicale şi psihosociale şi continuă să beneficieze de îngrijire de specialitate.
Având în vedere că elevul este minor, medicii nu au vrut să spună dacă acesta a avut discernământ sau nu. Însă, faptul că atacul a fost planificat cu atât de mult timp înainte ridică semne de întrebare și poate indica faptul că băiatul era conştient de ceea ce urma să facă.
Între timp, elevul a fost exmatriculat şi va putea să se înscrie la şcoală începând cu următorul an şcolar, însă la o altă unitate de învăţământ.
Vă reamintesc că elevul de clasa a şaptea a înjunghiat o profesoară şi a rănit doi colegi, unul dintre ei încercând să o apere pe aceasta.