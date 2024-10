Zi importantă pentru aderarea României la Schengen. Se fac presiuni pentru o decizie politică la Consiliul JAI de la Bruxelles

Astăzi are loc la Bruxelles Consiliul JAI, unde miniştrii de Interne din întreaga Uniune vor discuta, printre altele, şi despre situaţia aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. În decembrie anul trecut s-a decis eliminarea controalelor la frontierele aeriene şi maritime pentru cele două ţări. Nu este însă concret când România va intra terestru în spaţiul de liberă circulaţie. Viktor Orban, premierul Ungariei, ţară ce deţine în prezent preşedinţia rotativă a Consiliului UE, a declarat în Parlamentul European că doreşte ca România şi Bulgaria să adere complet la Schengen până la finalul anului.

Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) din 10 octombrie ar putea deschide calea către o decizie favorabilă pentru România până la sfârșitul anului 2024, în privința intrării României în Schengen și cu frontiera terestră, a declarat, marți, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Predoiu spune că în perioada 2-5 octombrie a avut o serie de întâlniri la Viena, Praga și Munchen pentru promovarea intrării României în Spațiul Schengen cu frontiera terestră în anul 2024. A insistat pe meritele și rezultatele României în protejarea frontierelor naționale și ale UE, combaterea migrației iregulare și ilegale și aplicarea impecabilă a tuturor sistemelor și codurilor Schengen.

"Am demonstrat cu argumente logice, dar care țin și de realitatea din teren, că decizia privind intrarea României în Schengen cu frontierele terestre trebuie luată în 2024. România va continua să întărească securitatea frontierelor sale, suntem pregătiți să aplicăm toate procedurile Schengen, inclusiv controale la frontieră atunci când situația o impune, atât în prezent, cât și în perspectivă, după intrarea României în Schengen și cu frontiera terestră", a spus ministrul.

Anul trecut, România a intrat în Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime

Decizia Consiliului European a fost însoțită de o serie de măsuri adiacente de întărire a controlului la frontieră și operare a codurilor și sistemelor Schengen, pe care, Ministerul Afacerilor Interne le-a îndeplinit complet, impecabil.

Ministerul Afacerilor Interne va continua demersurile diplomatice pentru atingerea obiectivului Schengen inclusiv cu frontierele terestre.

"Sunt convins că în Consiliul JAI din 10 octombrie vom primi semnalele pentru care am muncit permanent, astfel încât să se deschidă perspectiva unei decizii până la finalul anului 2024. Concret, în consiliul JAI din 10 octombrie se va discuta Eurobarometrul Schengen, adică situația din toate țările membre Schengen, fără ca pe ordinea de zi să fie luarea unei decizii. Dar, în același timp, am acționat diplomatic pentru ca în acest Consiliu să primim semnale puternice de sprijin pentru luarea unei decizii pozitive până la finalul acestui an. În alte cuvinte pentru ca acest Consiliu să fie unul pregătitor. Sunt în permanent contact cu președinția ungară, cu Comisia Europeană și cu miniștrii de interne din statele UE pentru a ne promova obiectivul. Declarația comisarului Ylva Johansson, pe care o salut, făcută în această dimineață prin care susține că România trebuie să intre în Schengen cu frontiera terestră în 2024 este un prim pas în acest sens", a declarat ministrul.

Victor Negrescu, vicepreședintele PE, cere Schengen terestru pentru România

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere integrarea pe cale terestră a țării noastre în Schengen până la finalul anului.

"La Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 10 octombrie, miniștrii de interne trebuie să ofere soluții concrete dar și o perspectivă reală ca până la finalul anului accesul României și Bulgariei la zona de liberă de circulație pe cale terestră să fie realizat. Decizia se poate formaliza foarte ușor la nivel tehnic. Proiectele pilot implementate de Comisia Europeană pentru securizarea frontierelor și bunele rezultate obținute prin extinderea air-Schengen dovedesc eficiența soluțiilor europene și faptul că prin integrarea României și Bulgariei spațiul Schengen devine mai sigur", a spus acesta, miercuri.

Negrescu a adăugat, de asemenea, că a cerut „4 miliarde de euro pentru securizarea frontierelor, pentru gestiunea migranților și refugiaților, dar și pentru extinderea spațiului Schengen. Haideți să nu ratăm acest moment și să luăm deciziile corecte”.

"Controalele temporare la frontiere reprezintă doar rezultatul unor probleme de prea mult timp ignorate pe care noi, social-democrații, le-am semnalat în repetate rânduri. Subiectul Schengen a fost politizat excesiv de liderii populiști. Așa s-a întâmplat în Olanda și în Austria, unde, în căutarea unor beneficii electorale inexistente, anumite partide politice au ținut, fără niciun fel de argument, România și Bulgaria în afara zonei de liberă circulație, deși respectau toate criteriile Schengen. Este timpul să restabilim principiile de drept, să protejăm dreptul la liberă circulație pentru cetățenii europeni și să includem în zona Schengen toate țările care respectă normele", a continuat reprezentantul României în plenul legislativului european de la Strasbourg.

Victor Negrescu, a cerut, de asemenea, președinției Ungariei la Consiliul UE să își respecte promisiunea și să propună statelor membre să decidă aderarea țării noastre la zona de liberă de circulație până la finalul anului.

"Anul trecut, România și Bulgaria au fost primite parțial în spațiul Schengen după 13 ani de așteptare. Rezultatele înregistrate ca urmare a integrării pe cale aeriană și maritimă au fost un real succes. Totodată alegerile din Austria s-au încheiat, iar aderarea completă nu mai poate fi blocată cu false argumente populiste. Este timpul ca reprezentanții Consiliului UE să decidă aderarea integrală a României și Bulgariei în spațiul Schengen. Sincer, cetățenii noștri s-au cam săturat de acest ping-pong între populiști dar și între instituții. Această nedreptate trebuie să fie reparată imediat iar libera circulație din spațiul Schengen să fie accesibilă românilor și bulgarilor. Vă solicităm să propuneți statelor membre, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 10 octombrie, să vină cu o perspectivă reală și concretă privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen până la finalul anului", a concluzionat eurodeputatul român în cadrul dezbaterii la care a participat chiar premierul ungar Viktor Orban în calitate de reprezentant al țării care deține Președinția în exercițiu a Consiliului UE.

