"A venit ca un tsunami", "Părea sfârşitul lumii" şi "Toată Spania plânge". Mărturii cutremurătoare după inundaţiile din Valencia

Mărturii cutremurătoare după inundaţiile din Valencia Agerpresfoto

Se întorcea de la serviciu la casa lui din Picassent. Un drum de câțiva kilometri care traversa albia râului Turia. "Era ora 19.30 și am hotărât să traversez zona industrială prin Pedrera. În acel moment nu se întâmpla nimic și nici nu ploua. Dar, înainte de a ajunge la primul sens giratoriu, erau deja mașini care se întorceau avertizând că se revarsă apa", a povestit Paco. "Apa curgea cu o viteză nebună, târa mașinile. Presiunea era extraordinară. Am reușit să ies din mașină și apa m-a trântit de un gard de care am reușit să țin. Apa mi-a rupt hainele. În fața mea s-a deschis o prăpastie, moartea, iar eu nu voiam să mor". Salvarea lui Paco a fost un şofer de TIR care l-a ajutat să urce în camion. "Eu nu mai aveam putere şi nimeni nu ne putea ajuta. Curentul era foarte puternic", a descris Paco scenele trăite. Din fericire, după trei ore, apa a început să scadă și au reușit să se salveze