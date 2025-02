Actorul Brian Murphy a murit la 92 de ani. Artistul este cunoscut pentru rolurile sale în "Man About The House" şi "George And Mildred"

Actorul Brian Murphy, cunoscut pentru rolurile sale din sitcomurile britanice "Man About The House" şi "George And Mildred", a murit la vârsta de 92 de ani, informează marţi PA Media/dpa.

Actorul Brian Murphy a murit la 92 de ani. Artistul a devenit cunoscut pentru rolurile sale în "Man About The House" şi "George And Mildred" - Profimedia

Brian Murphy a decedat la locuinţa sa din Kent, duminică dimineaţa, având-o alături pe soţia sa, actriţa Linda Regan, cunoscută din sitcomul "Hi-de-Hi!", a declarat agenţiei de presă PA agentul său, Thomas Bowington.

Actorul urma să apară într-o nouă producţie vara aceasta

Murphy filmase pentru o comedie înainte de Crăciun şi urma să înceapă producţia la un "road movie" în luna iunie, în care urma să joace alături de Regan un cuplu, soţ şi soţie. Murphy acuzase o durere în spate în urmă cu circa trei săptămâni, iar după ce a efectuat un control i s-a spus că are cancer la coloană şi umeri. Actorul a intrat în atenţia publicului odată cu serialul ITV "Man About The House", un sitcom popular care a început să fie difuzat în 1973 şi în care Murphy l-a interpretat pe proprietarul George Roper.

Serialul îi avea ca protagonişti pe proprietarii George şi Mildred Roper, jucată de regretata Yootha Joyce, şi a fost considerat controversat la acea vreme deoarece prezenta două femei singure care locuiau cu un bărbat.

Când serialul s-a încheiat în 1976, Murphy şi Joyce au jucat în spin-off-ul "George And Mildred", care a rulat timp de cinci sezoane, până în 1979.

Cele mai cunoscute filme în care a jucat actorul

Născut pe 25 septembrie 1932, pe Insula Wight, Murphy a urmat cursurile Royal Academy of Dramatic Art după ce a efectuat serviciul militar în cadrul RAF.

El a fost un actor prolific înainte de a apărea în emisiuni TV precum "The Avengers" şi "Z-Cars", rolul din "Man About The House" fiind cel care i-a adus notorietatea. Murphy a apărut, de asemenea, în sitcomul ITV "The Incredible Mr. Tanner", în 1981 şi în producţia BBC "L For Lester", în 1982.

În 1993, el a jucat în prima adaptare importantă pentru scenă a "The Invisible Man", clasicul roman science-fiction al lui H.G. Wells.

Murphy a avut apariţii în numeroase producţii TV, printre acestea numărându-se serialele de comedie "The Catherine Tate Show", "Benidorm" şi "This Is Jinsy".

În ultimii ani, şi-a împrumutat vocea personajului Mr. Lovelybuns în serialul animat "Claude", bazat pe cărţile de succes ale lui Alex T. Smith.

