Cei mai înalţi zgârie-nori din capitala Myanmarului s-au prăbuşit în doar câteva secunde. Disperaţi, oamenii au fugit din clădirile înalte. Printre ei, şi români.

Podurile suspendate au cedat în faţa seismului devastator, iar şoselele s-au crăpat sub roţile maşinilor. În mod tragic, pentru unii dintre ei adăpostul s-a transformat în mormânt.

Imaginile cu clădiri transformate în munţi de moloz şi apa care curgea în valuri din piscinele de pe acoperişurile zgârie-norilor au făcut înconjurul internetului.

Vezi și

Rămăşiţele clădirilor i-au ucis pe cei care îşi căutau salvarea, iar alţii au pierit înecaţi de tonele de apă revărsate din bazine. O mulţime de obiective turistice, moschei şi sanctuare religioase au fost, de asemenea, distruse de seism.

Seismul major a fost urmat, 12 minute mai târziu, de o replică cu magnitudinea de 6,4. Aceasta a fost simţită în apropiere de oraşul Mandalay, unde, spun specialiştii, a fost şi epicentrul cutremurului. Scene tensionate au fost şi pe aeroportul din zonă.

Declaraţia liderului Myanmarului, urmată de sprijinul statelor

Întreaga ţară s-a mobilizat pentru a ajuta victimele îngropate sub moloz. Salvatorii nu pot ajunge însă în multe zone în care şoselele s-au rupt pur şi simplu.

Liderul a făcut o cerere rară şi a rugat ţările să ofere sprijin în această perioadă:

"Am declarat stare de urgenţă în toate regiunile afectate şi am permis ajutor din celelalte ţări. Recent, a existat un ajutor de urgenţă din partea Centrului de Coordonare ASEAN pentru Asistenţă Umanitară în gestionarea dezastrelor şi am permis Indiei să ne trimită ajutoare", a transmis Min Aung Hlaing, liderul juntei militare.

Mai multe state au început deja să vină în ajutorul victimelor. Rusia a trimis două avioane cu zeci de salvatori, iar preşedintele american Donald Trump a promis că Statele Unite se vor implica în operaţiuni.

Cutremurul a fost ravagii şi în patru ţări vecine cu Myanmar. Mai multe clădiri din capitala Thailandei, Bangkok, au fost evacuate. Cel puţin opt au murit, iar salvatori dotaţi cu camere cu termoviziune şi ajutaţi de câini special antrenaţi, au declanşat o amplă operaţiune pentru a scoate la suprafaţă victimele.

Seismologii americani estimează că numărul victimelor ar putea fi de ordinul zecilor de mii.

Ce spune Guvernul României despre cutremur

Guvernul României a transmis că este alături de toţi cei afectaţi de cutremur:

"Guvernul României este alături de toţi cei afectaţi de cutremurul care a lovit Myanmar şi Thailanda şi îşi exprimă speranţa că eforturile de salvare şi ajutor în curs aduc sprijinul atât de necesar pentru populaţia afectată", este scris pe pagina oficială a instituţiei.

Cutremurul de 7,7 pe Richter s-a produs la ora 8:20, ora României, la o adâncime de 10 kilometri, în apropiere de orașul Mandalay. A fost urmat de mai multe replici foarte puternice, de până la 6.8 pe Richter, într-un interval foarte scurt.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă afectează trecerea la ora de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰