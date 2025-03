Cei mai înalţi şi spectaculoşi zgârie-nori din capitala Naipito a Myanmarului au fost puşi la pământ în doar câteva secunde, de forţa cutremurului cu magnitudine 7,7. Pe străzi, oamenii au început să fugă disperaţi şi au lăsat în urmă vehicule şi lucrurile personale. Imaginile cu apa care curgea în valuri din piscinele de pe acoperişuri au făcut înconjurul internetului, iar numeroase obiective turistice şi sanctuare religioase au fost distruse în întregime.

Replică după cutremurul din Myanmar

O replică cu magnitudinea de 6,4 a fost resimțită aproximativ 12 minute mai târziu în apropiere de oraşul Mandalay, unde, spun specialiştii, a fost şi epicentru cutremurului. Aici, mai multe drumuri au fost blocate. Scene tensionate au fost şi pe aeroportul din zonă.

Seismul a fost resimţit puternic în 5 ţări vecine. În capitala thailandeză Bangkok mai multe clădiri au fost evacuate.

"M-am gândit că poate e mașina de spălat, dar m-am ridicat să arunc o privire și mașina de spălat nu era pornită. Atunci mi-am dat seama că mă legănam. Am ameţit, apoi am auzit oamenii strigând şi mi-am dat seama ce se întâmpla", povesteşte un localnic. "Am mai experimentat două cutremure în Myanmar, dar au durat doar o secundă, o zguduitură. Aici a ţinut cel puțin un minut, aș spune. A fost înfricoşător", spune un altul.

O altă clădire aflată în construcţie s-a prăbuşit, iar autorităţile spun că zeci de muncitori sunt prinşi sub dărâmături.

Panica a pus stăpânire inclusiv pe turişti, care au s-au adunat în grabă pe străzi şi bulevarde. "Dintr-o dată, toată clădirea a început să se miște. Imediat s-au auzit țipete, a fost multă panică. Am început să merg calm la început, dar apoi clădirea a început să se miște cu adevărat. Toată lumea a ieşit pe stradă. Au fost multe țipete și panică, ceea ce, evident, a înrăutăţit situaţia", spune un martor.

Cutremur de 7,7. Bilanţul victimelor

Deocamdată nu există date clare privind numărul de victime. Autorităţile din Myanmar spun că numărul lor ar putea fi de ordinul miilor.

Un membru al unei echipe de salvare din Mandalay a declarat pentru BBC: "Daunele sunt enorme”. "Numărul deceselor este, de asemenea, destul de mare. Asta este tot ce putem spune acum, deoarece eforturile de salvare sunt în desfășurare”, spun ei. "Numărul exact al victimelor nu este încă cunoscut, dar este cel puțin în sute.”

