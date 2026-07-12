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Alertă MAE pentru 2 destinaţii de vacanţă preferate de români. Risc ridicat de incendii în Sardinia și Sicilia

Alertă MAE pentru românii care merg în Italia. Risc ridicat de incendii în Sardinia și Sicilia - Sursa: Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.07.2026, 16:06 | Modificat la 12.07.2026, 16:07

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că autoritățile italiene au emis, începând cu 11 iulie, un cod portocaliu de incendii de vegetație pentru regiunea Sardinia și un cod galben pentru Sicilia.  

MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de incendii sau unde există risc ridicat de izbucnire a acestora, respectarea indicațiilor autorităților locale și urmărirea permanentă a informațiilor oficiale.

Românii aflați în pericol sau care observă un incendiu sunt sfătuiți să apeleze numerele de urgență 112 sau 1515.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. În cazuri de urgență, sunt disponibile și telefoanele de permanență ale Consulatului General al României la Roma și ale Consulatului României la Catania.

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MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice și utilizarea aplicației "Călătorește informat", care oferă alerte și recomandări pentru românii care călătoresc în străinătate. 

Denisa Vladislav
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