Aproximativ 100 de medici din Turcia, suspendaţi pentru efectuarea operaţiilor de cezariană

În jur de 100 de medici ginecologi obstetricieni au fost amendaţi, sau chiar suspendaţi, de către Ministerul Sănătăţii din Turcia, pentru că practică cezariana. Măsura face parte dintr-o nouă politică naţională de sănătate şi a pornit un val de proteste din partea profesioniştilor, potrivit News.ro.

Turcia înregistrează cea mai mare rată de cezariană dintre cele 38 de ţări ale OCDE, cu aproximativ 615 intervenţii la 1.000 de naşteri viabile în 2023. Anul trecut, guvernul ţării a lansat campania "Deceniul familiei", pentru a contracara scăderea natalităţii, ceea ce s-a tradus printr-o dorinţă de a intensifica controlul asupra modalităţilor de naştere ale femeilor. Preşedintele Recep Tayyip Erdogan, un musulman practicant care încurajează naşterea aşa zis "naturală", doreşte să combată numărul record de cezariene de convenienţă din ţara sa.

Medicii au primit avertismente şi au fost suspendaţi din activitate

De altfel, în aprilie 2025, guvernul său a interzis practicarea unor astfel de intervenţii în unităţile medicale private în absenţa unei justificări medicale. Site-ul Camerei Medicilor din Antalya a indicat că unii obstetricieni "au primit avertismente, au făcut obiectul unor anchete disciplinare, au fost suspendaţi temporar din activitate şi obligaţi să urmeze cursuri de pregătire prenatală, din cauza ratelor ridicate de cezariană constatate în ţară".

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Un obstetrician care lucra într-un spital privat din Sakarya, lângă Istanbul, a fost concediat la cererea Ministerului Sănătăţii din cauza unei rate ridicate de cezariene, apoi a fost suspendat pentru o perioadă de şase luni, relatează site-ul de ştiri Diken. În această perioadă de suspendare, medicul trebuie să urmeze un curs de formare într-un spital public şi să susţină un examen, precizează aceeaşi sursă media, indicând că acesta îşi va putea relua activitatea medicală doar în cazul în care va promova examenul.

Dr. Ayse Gultekingil, oficial în cadrul Asociaţiei Medicale Turce, spune că sancţionarea medicilor nu va rezolva problema ratei ridicate a cezarianelor din Turcia, care este de natură "structurală".

"Rata cezarianelor în Turcia depăşeşte 60%. Modul de naştere reflectă diverse probleme din cadrul sistemului de sănătate turc", a subliniat ea pentru BirGun.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii au explicat agenţiei AFP că cezarienele permit economisirea de timp, 30 de minute, faţă de 12 ore pentru o naştere normală, dar şi reduc riscul de acţiuni în justiţie în caz de complicaţii, garantând astfel siguranţa atât a medicului, cât şi a femeilor.