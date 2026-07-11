15 turişti indieni au murit după ce o ambarcaţiune s-a răsturnat lângă o insulă din sudul Vietnamului

15 turişti indieni au murit, după ce o ambarcaţiune turistică s-a răsturnat, sâmbătă. Aceasta se întorcea dintr-o excursie pe o insulă din sudul Vietnamului, potrivit Agerpres.

Ambarcația transporta 32 de turiști indieni și patru membri ai echipajului când s-a răsturnat la aproximativ 400 de metri de insula Hon May Rut Ngoai, care se află în apropiere de Phu Quoc, cea mai mare insulă din Vietnam, au declarat autoritățile citate de AP.

Mulţi pasageri erau prinşi înăuntru

Martorii oculari au declarat pentru VN Express că ambarcațiunile din apropiere s-au grăbit la fața locului și au început să scoată pasagerii din apă, înainte de a sosi polițiștii de frontieră, marina, garda de coastă și alte agenții de salvare. Salvarea a fost dificilă deoarece mulți erau prinși înăuntru, a relatat VN Express, adăugând că au fost valuri mari în zonă.

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21 de persoane au fost salvate

Douăzeci și una de persoane au fost salvate, iar toți morții au fost recuperați, au declarat autoritățile. Răniții au fost duși la spitale.

Phu Quoc din Golful Thailandei este una dintre cele mai populare destinații de plajă din Vietnam. Insula Hon May Rut se află la aproximativ 10 kilometri sud de Phu Quoc. Sunt cunoscute pentru plajele lor cu nisip alb și apele limpezi și atrag milioane de turiști interni și străini în fiecare an.

Cauza accidentului nu a fost imediat clară și o anchetă era în curs de desfășurare.