A fost panică duminică în parcarea unui mall din Galați, unde oamenii au văzut doi câini periculoși, posibil amstaff, liberi. În urma apelurilor la 112, jandarmii au sosit imediat și au preluat animalele, despre care oamenii legii susţin că erau "două suflete extrem de prietenoase".

Cei doi câini au fost preluați de jandarmii din Galați din parcarea unui mall, duminică după-amiaza.

Cei doi câini, posibil metis de amstaff, erau liberi în parcarea unui centru comercial.

Jandarmii spun că cei doi câini erau, de fapt, "două suflete extrem de prietenoase, dornice de joacă și afecțiune".

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​Cei doi căței s-au împrietenit pe loc cu oamenii legii și s-au urcat singuri în autospecială. Pe tot parcursul drumului au fost cuminți, ca și cum ar fi știut că sunt în siguranță.

​Din păcate, nu s-a putut stabili pe loc dacă au microcip, așa că proprietarul nu a putut fi contactat.

Pentru că nu au putut fi preluați de o echipă specializată, jandarmii i-au dus la adăpostul Primăriei Galați, unde sunt îngrijiți până când își vor regăsi familia.