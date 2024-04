Vezi și

Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, a vorbit despre situaţia din Israel în platoul Observator.

"Am văzut dintr-odată un atac fără precedent, dar din fericire ştiam că iranienii aveau această opţiune de a ne ataca. Ne-am prgătit, am avut destul timp să ne pregătim şi aşa cum aţi văzut 99% dintre rachete nu au putut să treacă de sistemul nostru de apărare. Acest lucru arată că Israelul are capacitatea de a se apăra, dar a fost un atac dur. Iranul ne atacă de zeci de ani, ştiam că acest lucru se poate întâmpla. Trebuie să aibă grijă cum atacă Israelul pentru că acest lucru poate avea repercusiuni grave.

Reuven Azar: "Va fi o reacţie din partea noastră, iranienii nu pot să stea liniştiţi"

Vrem să transmitem un mesaj: nu puteţi să ne faceţi rău, fără să fiţi şi voi atacaţi. E dreptul oricărui stat de a se apăra, iar acesta a fost un atac neprovocat. Iranul probabil că va continua pentru că ei cred că lumea doar condamnă, dar nu face nimic concret. Va fi o reacţie din partea noastră, iranienii nu pot să stea liniştiţi şi să se bucure de securitate. Provocările sunt uriaşe din punct de vedere al apărării. Israel are de-a face cu foarte multe provocări în acest moment. Suntem în stare să facem faţă acestui atac", a declarat Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România

