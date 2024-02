Analiză TIME: Ucraina nu poate câştiga războiul, teritoriile pierdute nu vor fi recuperate, iar cea mai bună opţiune ar fi un acord de pace

Război în Ucraina . Scriitorul britanic Anatol Lieven a explicat într-o analiză publicată în revista TIME de ce Ucraina nu poate câştiga războiul cu Rusia. El susţine că teritoriile ocupate în prezent de trupele ruse sunt pierdute pentru că Ucraina nu are şanse realiste de a le recupera militar. Moscova nu va fi niciodată de acord la masa negocierilor să cedeze un teritoriu pe care a reușit să îl obţină pe câmpul de luptă. În plus, potrivit acestuia, oricât de dureros ar fi pentru ucraineni să înceapă negocieri de pace acum, va fi şi mai rău dacă războiul va continua iar Ucraina va fi învinsă militar.

Mult așteptata contraofensivă;de anul trecut a eşuat. Rusia a cucerit; Avdiivka, cea mai mare victorie a războiului din ultimele nouă luni. Președintele Volodimir Zelenski a fost nevoit să recunoască tacit noua realitate militară. Acum, strategia administrației Biden este de a susține apărarea ucraineană până după alegerile prezidențiale din SUA, în speranța că va epuiza forțele ruse într-un război lung, de uzură.

Deşi această strategie pare destul de realistă, are o implicație extrem de importantă și o greşeală cu potenţial dezastruos, care nu sunt încă abordate serios în dezbaterile publice din Occident sau din Ucraina. O Ucraină care să stea la nesfârșit în defensivă, chiar dacă o face cu succes, implică faptul că teritoriile ocupate în prezent de Rusia sunt pierdute. Rusia nu va fi niciodată de acord la masa negocierilor să cedeze un teritoriu pe care a reușit să îl obţină pe câmpul de luptă.

Asta nu înseamnă că Ucrainei ar trebui să i se ceară oficial să renunţe la aceste teritorii, pentru că acest lucru ar fi imposibil pentru orice guvern ucrainean. Dar înseamnă că, așa cum a propus Zelenski la începutul războiului cu privire la Crimeea și Donbas, chestiunea teritorială va trebui abandonată pentru discuții viitoare.

După cum știm din Cipru, care a fost împărțit din 1974 în Republica Cipru recunoscută internațional și Republica Turcă a Ciprului de Nord, astfel de negocieri pot dura decenii fără o soluție sau o reluare a conflictului. O situație în care Ucraina își păstrează independența, libertatea de a se dezvolta ca democrație occidentală și 82% din teritoriul său legal (inclusiv regiunile sale istorice de bază) ar fi fost privită de generațiile anterioare de ucraineni drept o victorie reală, deși nu una totală.

După cum am constatat anul trecut, în Ucraina, mulți ucraineni erau pregătiți în privat să accepte să plătească pentru pace cu pierderea unor teritorii dacă Ucraina nu reușește să le recâștige pe câmpul de luptă și dacă alternativa ar fi ani de război sângeros cu puține şanse de succes.

Administrația Biden trebuie să aducă și America pe aceeaşi linie. Cu toate acestea, susținătorii unei victoriei ucrainene totale şi-au făcut speranțe care variază de la optimiste la magice. La capătul magic al spectrului se află noțiunea, prezentată printre alții şi de generalul în rezervă al armatei americane Ben Hodges, că Rusia poate fi învinsă și chiar alungată din Crimeea prin bombardarea cu rachete cu rază lungă de acțiune. Asta este o prostie.

Ucrainenii au obținut câteva succese notabile împotriva Flotei ruse de la Marea Neagră, dar pentru a cuceri Crimeea ar trebui să poată lansa o operațiune amfibie masivă, excepțional de dificilă, care depășește cu mult capacitățile lor în ceea ce privește navele și oamenii. Atacurile asupra infrastructurii rusești sunt înţepături, având în vedere dimensiunea și resursele Rusiei. Mai realistă este sugestia că, dacă stau în defensivă în acest an, ucrainenii pot provoca pierderi atât de mari rușilor, încât, dacă li se furnizează mai mult armament occidental, ei pot contraataca cu succes în 2025. Totuși, de asta depinde ca rușii să joace după cum vor Kievul și Washingtonul.

Strategia rusă în prezent pare a fi diferită. Ruşii i-au atras pe ucraineni în lupte lungi pentru teritorii mici precum Avdiivka, unde s-au bazat pe superioritatea în artilerie și muniție pentru a-i uza prin bombardamente constante. Pentru fiecare obuz tras de ucraineni, ruşii trag trei obuze, iar parţial şi cu ajutorul Iranului, Rusia a reușit să desfășoare un număr foarte mare de drone. Pentru ca ucrainenii să aibă o șansă, istoria militară sugerează că ar avea nevoie de un avantaj de 3 la 2 în forță de luptă și de mult mai multă putere de foc.

Ucraina s-a bucurat de aceste avantaje în primul an de război, dar acum aceste avantaje sunt de partea Rusiei și este foarte greu de văzut cum le poate recupera Ucraina. Administrația Biden are completă dreptate să avertizeze că, fără un alt ajutor militar masiv din partea SUA, rezistența ucraineană riscă probabil să se prăbușească în acest an. Dar oficialii americani trebuie să recunoască şi că dacă acest ajutor continuă, nu există nicio șansă realistă de victorie totală a Ucrainei anul viitor sau anul următor.

Chiar dacă ucrainenii își pot consolida forțele, Rusia își poate întări și mai mult apărarea. Administrația Biden are o motivaţie puternică să testeze dacă președintele Vladimir Putin este sau nu sincuer atunci când spune că Rusia este pregătită pentru discuții de pace. Un proces de pace de succes ar implica, fără îndoială, niște concesii dureroase din partea Ucrainei și a Occidentului.

Cu toate acestea, durerea ar fi mai mult una emoțională decât fizică, iar un acord de pace ar trebui să-l facă pe Putin să renunțe la planul cu care a început războiul, de a transforma întreaga Ucraină într-un stat vasal al Rusiei și să recunoască integritatea teritorială a Ucrainei în interiorul graniţelor sale actuale de facto.

Căci teritoriile ucrainene pierdute sunt pierdute, iar apartenența la NATO este inutilă dacă alianța nu este pregătită să-și trimită propriile trupe să lupte pentru Ucraina împotriva Rusiei. Mai presus de toate, oricât de dureros poate fi astăzi un acord de pace, va fi şi mai rău dacă războiul va continua iar Ucraina va fi învinsă.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Permisul auto, valabil 15 ani în loc de 10. Sunteţi de acord cu proiectul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰