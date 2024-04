Potrivit Inspectoratului General al Poliției, corpul neînsuflețit a fost găsit într-o fâșie forestieră, la aproximativ 21 de kilometri de localitatea Chițcanii Vechi, raionul Telenești. "În timpul acțiunilor masive întreprinse de polițiști și societatea civilă, cu regret, acum oamenii legii au găsit cadavrul unei tinere cu semnalmente și vestimentație asemănătoare fetei de 19 ani dispărută la Orhei. Corpul neînsuflețit a fost găsit într-o fâșie forestieră, la aproximativ 21 de km de la localitatea Chițcanii Vechi, raionul Telenești, cu deplasare pe drum de țară", a transmis, ieri, Poliţia Republicii Moldova.

Ulterior, într-un alt mesaj postat pe reţelele de socializare, oamenii legii au asigurat că muncesc în continuare "pentru a elucida fiecare detaliu al acestui caz":

"Dragi colegi, stimați cetățeni, a fost o provocare enormă pentru noi toți să găsim această fată, dispărută în circumstanțe dubioase la Orhei. Consecințele sunt triste, dar am făcut tot posibilul ca împreună să putem acționa așa ca legea să poată fi aplicată corect. A fost o săptămâna în care am examinat fiecare centimetru de pământ, am analizat mii de înregistrări video, am mers prin ploaie, am ridicat fiecare piatră, am verificat fiecare loc și am întors toate gunoiștele. Dar rezultate sunt atunci când sunt #Oameni, mulți Oameni. Astăzi am fost peste 900. Colegilor noștri polițiști, peste 700 la număr, li s-au alăturat colegi din alte subdiviziuni și persoane civile care au mers cot la cot cu noi. Mulțumim tuturor. Pentru noi a contat fiecare persoană. Transmitem condoleanțe familiei și rudelor. Muncim în continuare pentru a elucida fiecare detaliu al acestui caz".

Ana-Maria a dispărut după ce s-a urcat într-o maşină la ocazie. Era însărcinată în 6 luni

Ana-Maria Guja, o tânără de 19 ani dintr-o localitate din Orhei, a dispărut pe 12 aprilie. S-a întâmplat după ce fata a urcat într-un automobil pe strada 31 august din Orhei, la ora 21:00, și a plecat într-o direcție necunoscută. Un prim anunţ al poliţiei despre dispariţia fetei şi apelul făcut către populaţie pentru găsirea ei a fost făcut pe 14 aprilie.

Pe 17 ani, poliţia anunţa că tânăra este căutată neîncetat de 5 zile, dar şi că şoferul maşinii în care s-a urcat Ana-Maria a fost reţinut, dar că refuză să colaboreze cu ancheta.

Vineri, 19 aprilie, polițiștii au anunţat că operațiunile de căutare sunt în plină desfășurare, fiind implicați colegii altor subdiviziuni specializate, voluntari, vânători și localnici.

În plus, noi circumstanțe au determinat anchetatorii să extindă căutările și în raionul Telenești.

Din păcate, sâmbătă, 20 aprilie, Poliția a anunțat deznodământul tragic. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru jurnaliști că trupul neînsuflețit a fost găsit cu greu, lângă un pârâu. Era aruncat într-o groapă, acoperit apoi cu crengi, relatează TV8. Ana-Maria Guja avea 19 ani, studia la Colegiul Pedagogic Orhei și, potrivit apropiaților, ar fi fost însărcinată în 6 luni.

