Aproape jumătate dintre musulmanii din Franța ar pleca din ţară dacă Marine Le Pen câştigă alegerile din 2027

Potrivit unui sondaj realizat de Ifop pentru publicația Marianne, aproape jumătate dintre musulmanii intervievați ar lua în considerare părăsirea țării în cazul unei victorii a lui Marine Le Pen la alegerile prezidențiale. 20% dintre aceștia afirmă că ar face acest pas "cu siguranță".

Ce candidat v-ar determina să părăsiți Franța? Aceasta este una dintre întrebările incluse în sondajul Ifop. Studiul arată că o proporție semnificativă a musulmanilor din Franța declară că ar fi dispuși să părăsească țara în cazul unei victorii a lui Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din 2027. Aproximativ 46% dintre aceștia se gândesc să "părăsească Franța pentru a se stabili într-o altă țară", iar 20% afirmă că vor face acest pas "cu siguranță". Într-un sens mai larg, 40% dintre cei mai tineri francezi spun că ar fi pregătiți să plece. În rândul alegătorilor partidului Franța Nesupusă (La France Insoumise), procentul ajunge la 43%. De asemenea, 44% dintre cetățenii de confesiune iudaică ar lua în considerare exilul.

Venirea la putere a lui Marine Le Pen ar putea provoca "blocaje importante" și ar genera "niveluri ridicate de teamă și de sentiment al insecurității", explică François Kraus, directorul departamentului de studii politice al Ifop, pentru publicația Marianne. Peste opt din zece musulmani se tem de o "creștere a agresiunilor și a discriminărilor" îndreptate împotriva lor. Această îngrijorare se înscrie, în special, în contextul proiectului partidului Adunarea Națională (Rassemblement national) de a interzice purtarea vălului islamic în spațiul public.

Măsura, confirmată la sfârșitul lunii august de deputatul Jean-Philippe Tanguy, prevede sancționarea femeilor care încalcă interdicția cu o amendă și ar urma să fie inclusă în programul lui Marine Le Pen pentru alegerile prezidențiale din 2027. Pentru a depăși obstacolele juridice cu care s-ar putea confrunta o asemenea interdicție, candidata ar lua în considerare organizarea unui referendum.

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Doar 27% dintre respondenții de confesiune musulmană ar fi dispuși să își "ascundă apartenența religioasă în viața de zi cu zi", renunțând, de exemplu, la purtarea vălului în spațiul public — o opțiune menționată de 18% dintre aceștia.

La nivel general, 41% dintre persoanele intervievate, indiferent de confesiune, ar refuza să "respecte legile" pe care le consideră "nedrepte". Această atitudine de neîncredere este întâlnită în rândul a trei din patru alegători ai lui Jean-Luc Mélenchon și al aproape jumătate dintre angajații din sectorul public (45%).

Potrivit celui mai recent sondaj Ifop-Fiducial, Marine Le Pen își menține un avantaj considerabil în primul tur al alegerilor prezidențiale. În funcție de scenariul electoral, candidata Adunării Naționale s-ar situa pe primul loc, cu un scor cuprins între 32% și 36% din voturi.