Scena politică încearcă ridicarea unei noi construcţii: Alianţa Dreptei. PNL şi USR vor să se unească, iar liberalii au deja planuri mari pentru următorii ani. Ilie Bolojan ar urma să fie premier în 2028 şi candidat la preşedinţie în 2030, când l-ar putea înfrunta chiar pe Nicuşor Dan.

PNL va fuziona în curând cu Forţa Dreptei, dar liberalii ar vrea o alianţă mai largă cu USR si toate partidele de dreapta pentru alegerile din 2028.

"În mod evident, partenerul principal in aceste discutii va fi USR. Fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se PSD-AUR nu vom putea face nimic", a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan şi-ar dori ca Polul Modernizării să câstige alegerile locale si parlamentare în 2028. Asta în timp ce liberalii asteaptă ca PNL să-şi ia revanşa în faţa presedintelui Nicusor Dan.

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"Eu cred că Ilie Bolojan se îndreaptă către preşedinţia României, asta este convingerea mea. PNL a înţeles foarte bine că nu poate avea un partener în preşedintele actual al României. Aceasta este dorinţa electoratului de dreapta în Romania, de a oferi o alternativă credibilă", a explicat Alexandru Muraru, deputat PNL.

"Eu, în primul rând, îl văd pe Ilie Bolojan în 2028 premierul României şi apoi vedem ce se mai întâmplă până la prezidenţiale pentru că e drum lung", a declarat Robert Sighiartau, deputat PNL.

"Pur şi simplu 30% e mai mic de 50%. Mergi în opoziţie şi speri să faci mai mult şi să guvernezi după alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului", a declarat Nicuşor Dan.

Un sondaj INSCOP, realizat în luna noiembrie, arată că o Alianţă PNL-USR ar putea obtine un scor de 32% la alegerile parlamentare din 2028.