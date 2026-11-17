Întrebarea zilei: ce aţi face dacă aţi câştiga un milion de euro? Poate sună a clişeu, dar răspunsurile spun multe despre ce preţuim cu adevărat atunci când banii nu mai sunt o problemă. Un sondaj recent arată că, pentru români, o avere neaşteptată ar fi privită ca o soluţie pentru cei dragi, dar şi o garanţie a stabilităţii.

Dacă ar primi mâine un milion de euro, aproape un sfert dintre români, 24,6% mai exact, spun că primul lor gând ar fi să își ajute financiar familia. Este prioritatea numărul unui, urmată de nevoia de confort: 16,8% spun că ar cumpăra o casă nouă sau s-ar apuca de renovarea celei pe care o au acum. În general, adulții cu vârste între 18 și 44 de ani sunt preocupaţi de acest aspect. Mai mult femeile decât bărbaţii.

Domnii, în schimb, sunt ceva mai prudenţi. 16,4% sunt cei care ar prefera să economisească sau să investească bani.

Mai departe, doar 12 % dintre respondenți ar deschide sau dezvolta o afacere. O opțiune luată în calucl mai ales printre tinerii sub 30 de ani.

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Restul s-ar orienta să-şi plătească datoriile şi creditele - aproape 10%, în timp ce doar 6,2% ar cheltui banii pe călătorii sau alte dorinţe personale. Poate cea mai importantă concluzie a studiului ține însă de altceva. Chiar și cu un milion de euro în cont, aproape trei sferturi dintre români - 73,6% - ar alege să locuiască în continuare în aceeași localitate din România în care trăiesc și acum.

În concuzie, pentru români, un milion de euro nu este un bilet de plecare spre o viață nouă în străinătate. Este, înainte de orice, garanția că familia este bine, că au un acoperiș deasupra capului și că pot trăi liniştit şi decent acasă. Haideţi să vedem, dincolo de studii, ce răspund românii la această întrebare fără să se gândească.