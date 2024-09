Brigada ucraineană Azov anunţă un contraatac reuşit la New York în Doneţk. Susţine că a recucerit o parte din oraş Deep State

Oraşul New York se află în apropiere de linia frontului din 2014, când Rusia instigase la un conflict între Kiev şi separatiştii pe care îi susţinea în bazinul ucrainean Donbas. Istoria numelui acestui oraş este un mister, însă el era indicat pe hărţi drept "New York" încă în secolul al XIX-lea. Autorităţile sovietice îl redenumiseră Novgorodskoie în 1951 din raţiuni ideologice, înainte ca Kievul să-i redea vechil nume de New York în 2021.

Armata ucraineană, care duce lipsă de soldaţi şi de arme în special din cauza întârzierii ajutorului militar occidental, este în dificultate în Donbas, pe frontul de est, şi a pierdut acolo o serie întreagă de localităţi de la sfârşitul lui 2023 încoace.

Ucraina a lansat în august o incursiune surprinzătoare în regiunea frontalieră rusă Kursk, cu obiectivul în special de a deturna spre această zonă o parte din trupele ruse care luptă în est, însă acest plan nu pare să fi funcţionat şi presiunea rusă asupra forţelor Kievului în est nu slăbeşte. Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că cucerirea Donbasului ucrainean este "prioritatea numărul unu" pentru Rusia.

