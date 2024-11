Cântecul ales de Donald Trump pentru a-şi revendica victoria. Melodia a fost folosită şi de foştii preşedinţi Reagan şi Bush

Alegeri SUA 2024. De-a lungul lunilor, acest cântec a devenit un adevărat imn de campanie pentru Donald Trump şi al susţinătorilor săi. Candidatul republican, care a împrumutat adesea melodii de la artişti care nu i-au dat acordul de folosire, are asentimentul autorului acesteia. „Acum aproape 10 ani, Donald Trump a început să folosească God Bless The USA drept cântec de deschidere la fiecare miting şi eveniment”, a scris Lee Greenwood pe YouTube. „Nu ştiam acum 40 de ani că melodia mea va juca un rol-cheie într-o campanie prezidenţială atât de istorică. Preşedintelui Trump şi milioanelor sale de susţinători, vă mulţumesc!”. Acest cântec, care celebrează libertatea şi mândria de a fi american - „And I'm proud to be an American/ Where at least I know I'm free” - a fost lansat în 1984. Apare pe un album intitulat „You've Got a Good Love Comin”, lansat în mai 1984.

Folosit de Reagan şi Bush

Nu este prima dată când acest cântec ultra-pariotic, cunoscut şi sub numele de „I'm proud to be American”, este folosit în politică. Încă din vara anului 1984, Ronald Reagan, aflat atunci în campanie pentru al doilea mandat, l-a folosit într-un film promoţional prezentat la Convenţia Naţională Republicană din 1984.

Articolul continuă după reclamă

George Bush l-a inclus, de asemenea, într-o reclamă TV, iar cântecul s-a bucurat de mai multe reveniri în popularitate în timpul Războiului din Golf, în 1990, apoi în 2001, în momentul atentatelor de la 11 septembrie 2001 şi, în cele din urmă, în 2003, pentru invazia Irakului.

Cover-uri de Beyoncé şi Dolly Parton

Relansat ca single, cântecul a ajuns pe locul 16 în US Billboard Hot 100 şi în topurile de muzică country în 2001. Până în prezent, piesa a fost ascultată de peste 50 de milioane de ascultări pe platforma de streaming Spotify. Dolly Parton, o mare vedetă country, l-a inclus pe un album de coveruri, „For God and Country”, în 2003. Iar în timpul primului mandat al lui Barack Obama, Beyoncé, o susţinătoare ferventă a taberei democrate, l-a interpretat la New York în 4 iulie 2011.

Lee Greenwood, care a interpretat melodia sa la inaugurarea Bibliotecii Ronald Reagan în 1991, a cântat din nou în timpul campaniei lui Donald Trump, la convenţia republicană de la mijlocul lunii iulie 2024, la scurt timp după prima tentativă de asasinat asupra lui Trump.

„Prima dată când am cântat pentru un preşedinte american a fost în 1984, la convenţia republicană pentru Ronald Reagan. Patruzeci de ani mai târziu, am avut onoarea de a cânta pentru un alt preşedinte carismatic şi puternic, Donald J. Trump! Vă mulţumesc, domnule preşedinte Trump, pentru că luptaţi pentru această ţară”, a scris cântăreţul pe reţelele de socializare. Donald Trump l-a numit „o persoană foarte frumoasă” şi cântecul său „un cântec frumos”, „numărul 1 în topuri recent”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Concediu de odihnă pentru burnout. Credeţi că iniţiativa ar trebui pusă în practică mai repede? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰