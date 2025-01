Se vinde casa făcută celebră de serialul TV "Breaking Bad". Este vorba despre proprietatea impresionantă din orăşelul Albuquerque, New Mexico. Proprietara a ajuns în pragul disperării, din cauza fanilor care încă fac coadă pentru a putea vizita "o bucată din istoria culturii pop".

Axat pe producătorii de metamfetamină Walter White și Jesse Pinkman, serialul s-a încheiat cu mai bine de un deceniu în urmă, însă moștenirea sa continuă să atragă fanii în jurul casei și în alte locuri de filmare din oraș, scrie AP.

Guvernatorul New Mexico chiar s-a folosit recent de personajul Walter White, interpretat de Bryan Cranston, pentru a juca într-o campanie împotriva aruncării gunoiului în New Mexico. În timp ce "Breaking Bad" și-a lăsat amprenta în New Mexico și în special în cartierul din Albuquerque, vânzarea va reaprinde cu siguranță interesul fanilor.

Proprietara s-a săturat de fanii care vin să viziteze casa

Fanii se îngrămădesc adesea la populara locuinţă, uneori cu sute de mașini trecând într-o singură zi, a declarat Joanne Quintana, proprietara casei, la postul de televiziune din Albuquerque KOB-TV.

Quintana a spus că părinții ei au cumpărat casa în anii 1970 și că ea și frații ei au crescut acolo. Pe măsură ce părinții ei au îmbătrânit și popularitatea spectacolului a crescut vertiginos, a devenit mai greu să se protejeze. Familia a fost nevoită să ridice un gard metalic și să instaleze camere de securitate pentru a ține fanii la distanță.

Acum că părinții ei au plecat, este timpul să scoată casa la vânzare. "Aceasta a fost casa familiei noastre din 1973, aproape 52 de ani", a spus ea. "Așa că vom pleca doar cu amintirile noastre. E timpul să trecem mai departe. Am terminat. Nu mai există niciun motiv să lupți", a adăugat proprietara.

Magie de la Hollywood

Era 2006 când un cercetător de film a abordat-o pentru prima dată pe mama lui Quintana pentru a filma un episod pilot la ea acasă. În câteva luni, echipamentul a fost montat și au început filmările.

Familia a ajuns să-l cunoască pe Cranston și pe celelalte vedete și a urmărit din culise cum membrii echipajului își făceau magia. Mama Quintanei pregătea mereu prăjituri pentru distribuție și echipa de filmare. Interiorul casei a fost folosit pentru pregătire, în timp ce scenele interioare au fost filmate într-un studio.

Pentru celebra scenă cu pizza, Quintana își amintește că zeci de cutii de pizza erau aliniate pe trotuar. O mulțime elemente de recuzită cu brânză şi pepperoni erau gata, în cazul în care Cranston nu reușește din prima încercare. Dar a reuşit - a aruncat pizza cu fața în sus pe acoperiș după ce soția personajului său i-a închis ușa în față.

Proprietarii au avut dificultăți în a-i împiedica pe fani să încerce să arunce pizza pe acoperiş sau să se strecoare în piscina emblematică din curte.

Preț de vânzare

Piața imobiliară din cel mai mare oraș din New Mexico, cu siguranță, nu este ceea ce ar fi fost atunci când Walter White a solicitat un credit ipotecar, iar prețul plătit de părinții lui Quintana acum cinci decenii este de neimaginat acum. Prețul mediu din zona Albuquerque se apropie de 400.000 de dolari, iar ratele dobânzilor sunt de așteptat să se situeze în jurul valorii de 6% în acest an.

Valoarea de piață a casei în stil fermă cu patru dormitoare este estimată la puțin peste 340.000 USD. Dar cu puterea "Breaking Bad" în spate, agenţia imobiliară care se ocupă de vânzare pentru Quintana și familia ei o are la un preț de puțin sub 4 milioane de dolari.

David Christensen, de la eXp Luxury, a declarat vineri pentru The Associated Press că a fost o zi încărcată cu listarea și că investitorii se vor uita la proprietate. Ideile includ transformarea casei într-o închiriere de vacanță sau într-un muzeu. Compania de listare a creat un site web pentru a prezenta proprietatea, prezentând-o ca o șansă de a deține o bucată din istoria culturii pop.

