Câte rachete ATACMS mai are Ucraina

Publicația britanică The Times relatează că Ucraina mai are la dispoziție doar 50 rachete tactice americane ATACMS, iar potrivit Forbes, numărul ar fi chiar mai mic.

Război în Ucraina. Pentagonul nu a furnizat date clare despre câte rachete ATACMS a trimis în total în Ucraina, dar armata de la Kiev ar mai avea în prezent în jur de 50 de rachete, relatează The Times. Ucraina are suficiente sisteme de rachete HIMARS și MLRS folosite pentru lansarea rachetelor ATACMS, dar pentru că are un stoc limitat, comandamentul militar ucrainean va trebui să selecteze cu grijă țintele pe care vrea să le lovească pe teritoriul Rusiei.

Pentru Ucraina, opţiunea ATACMS ar putea să nu dureze mult

Într-o schimbare majoră de politică, Joe Biden a autorizat Ucraina să folosească rachete balistice fabricate de SUA pentru atacuri în Rusia. Moscova a confirmat marţi că Ucraina a atacat pentru prima dată teritoriul rus cu rachete ATACMS. Ucrainenii ar fi lovit un depozit de muniţie din Briansk, care adăpostea inclusiv armament nord-coreean.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, în atac ucrainenii au utilizat 6 rachete ATACMS. Ruşii susţin că cinci rachete au fost doborâte, iar o a şasea a fost avariată iar fragmentele au căzut în perimetrul unei instalaţii militare din regiunea Briansk, fără a provoca victime sau pagube materiale. Impactul a produs totuşi un incendiu, scrie Reuters.

Acest tip de rachetă a fost conceput pentru a trece de apărarea antiaeriană, având o viteză Mach 3, de trei ori viteza sunetului. Prin urmarea afirmația Moscovei că le-a doborât aproape pe toate ar putea fi discutabilă, scrie The Times.

Preşedintele Volodimir Zelenski nu a confirmat dacă atacul asupra depozitului rusesc a fost efectuat cu ATACMS, dar a asigurat că Ucraina are capacități cu rază lungă și le va folosi. "Fără detalii inutile. Ucraina are capacități cu rază lungă de acțiune, există drone cu rază lungă de acțiune, de producție proprie, avem Neptun (rachetă) cu rază lungă de acțiune.... Avem ATACMS. Le vom folosi pe toate".

Armata Ucraineană a declarat că a lovit marţi dimineaţă un depozit mare de muniții din regiunea rusă Briansk, dar nu a specificat arma folosită. Un oficial ucrainean care a vorbit sub protecţia anonimatului a confirmat pentru The New York Times utilizarea rachetelor ATACMS.

Siteul ucrainean RBK a relatat anterior că armata ucraineană a atacat pentru prima dată marţi dimineaţă un obiectiv militar situat pe teritoriul Federaţiei Ruse cu rachete americane ATACMS. "Într-adevăr, pentru prima dată am folosit rachete balistice ATACMS pentru a lovi teritoriul rus", au afirmat sursele citate, adăugând că ţinta, o infrastructură militară situată în oraşul Karacev, la 150 de km de graniţa cu Ucraina, a fost lovită cu succes.

La câteva ore după atac, președintele Vladimir Putin a anunţat că a semnat decretul prin care a coborât pragul pentru folosirea armelor nucleare, o mișcare planificată pentru a arata că Moscova ar putea răspunde agresiv la atacurile ucrainenilor cu rachete americane pe teritoriul Rusiei.

Unde pot lovi ucrainenii cu ATACMS

"Ucraina ar putea provoca mult mai multe daune", a comentat un analist militar ucrainean, fondatorul grupului ucrainean de analiză Frontelligence Insight. Dar există în continuare constrângeri semnificative, arată Forbes.

În primul rând, Joe Biden a autorizat atacuri doar în Oblastul Kursk şi apropierea sa, regiunea rusă aflată la graniţa cu Ucraina. Acolo, potrivit Forbes, aproximativ 20.000 de soldaţi ucraineni apără un teritoriu de 650 de km pătraţi împotriva a 50.000 de soldaţi ruși și nord-coreeni. Ținta atacului cu ATACMS de marți a fost un depozit din Briansk, regiune rusă vecină cu Kursk.

În al doilea rând, cel mai probabi, ucrainenii nu mai au în stocuri multe rachete ATACMS cu raza de 300 de km. Americanii ar fi trimis doar două transporturi: unul la sfârșitul lui 2023 și altul în martie 2024. Este posibil ca cele două transporturi să fi adus în Ucraina în jur de 50 de rachete. Dar, în ultimul an, armata ucraineană a efectuat cel puțin opt lansări cu ATACMS, iar majoritatea atacurilor au implicat cel puţin o rachetă.

Administrația Biden are încă autoritatea de a transfera armament în valoare de miliarde de dolari în Ucraina și a promis că va trimite tot ce poate înainte ca Donald Trump să preia mandatul la sfârșitul lunii ianuarie. Teoretic, este posibil să trimită noi stocuri de ATACMS, fiecare rachetă având un cost de producţie de aproximativ 1 milion de dolari.

Dar armata SUA nu mai are în prezent în stocuri foarte multe rachete de acest tip. Deşi nu se ştie numărul exact, ar fi de ordinul sutelor. Însă până când noua rachetă Precision Strike, o înlocuitoare de ultimă generaţie a ATACMS, nu va fi disponibilă la scară largă, armata SUA vrea să-şi păstreze stocurile de ATACMS.

