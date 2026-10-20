Cazare gratuită într-o casă cu piscină, la o fermă din Spania. Ce trebuie să faci în schimb

O fermă ecologică aflată la doar 60 de kilometri de Madrid caută voluntari care să ajute la îngrijirea animalelor și la treburile din grădină. În schimb, aceștia primesc cazare gratuită și alimente pentru prepararea meselor.

Într-o zonă liniștită din apropierea Madridului, pe malul râului Tajuña, o fermă ecologică numită ARREA caută persoane care vor să petreacă o perioadă în mijlocul naturii, departe de agitația orașului.

Ferma se află în regiunea La Alcarria, la aproximativ 60 de kilometri de capitala Spaniei. Proprietarul, Fredi, le propune voluntarilor o experiență de viață simplă, în care să învețe să cultive legume, să îngrijească animale și să folosească mai responsabil resursele naturale, potrivit ElEspanol.

Cazare gratuită într-o căsuță cu sobă și acces la piscină

Voluntarii sunt cazați într-o căsuță de 24 de metri pătrați, aflată la aproximativ 100 de metri de locuința proprietarului.

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Căsuța are paturi supraetajate, o bucătărie cu frigider, un rezervor cu apă potabilă, o sobă pe lemne și o lampă alimentată cu energie solară, folosită pentru iluminatul pe timpul nopții.

Cei care aleg să locuiască aici au acces și la baie, piscină și grădina ecologică a fermei. Cazarea este gratuită, dar există o condiție: voluntarii trebuie să muncească între trei și patru ore pe zi. În schimbul muncii, aceștia primesc și alimente vegetariene din care își pot pregăti singuri mesele.

Activitățile sunt simple și țin de viața de zi cu zi la o fermă. Voluntarii trebuie să ude și să îngrijească legumele, să hrănească animalele, să aducă lemne pentru foc și să ajute la întreținerea proprietății.

Ferma ARREA promovează un stil de viață mai apropiat de natură, bazat pe consum redus, folosirea energiei curate și valorificarea resurselor locale. Proprietarul își dorește ca oamenii care vin aici să învețe să trăiască mai simplu, fără să depindă atât de mult de confortul și obiceiurile din oraș.

Proprietatea este situată într-o zonă împădurită, înconjurată de stejari și migdali, unde liniștea și activitățile în aer liber fac parte din viața de zi cu zi. La aproximativ 1,5 kilometri de fermă se află și o stație de autobuz, de unde se poate ajunge la Madrid.

Ce trebuie să facă voluntarii în schimbul cazării

Îngrijirea animalelor este una dintre principalele activități de la fermă. Pe proprietate trăiesc doi câini, dintre care unul de talie mare, doi măgari pe nume América și Pedrito, găini și mai multe familii de albine. Cei care vin aici trebuie să fie iubitori de animale și să se simtă confortabil în preajma lor.

Pe lângă hrănirea și îngrijirea animalelor, voluntarii se ocupă de culesul legumelor, curățenia spațiilor comune, golirea toaletei și alte treburi gospodărești. Pentru ca totul să funcționeze bine, participanții organizează periodic întâlniri în care discută ce mai trebuie făcut și cum își împart sarcinile.

Programul este flexibil, iar activitățile sunt stabilite în funcție de nevoile fermei.

Cine se poate înscrie și cât trebuie să stea

Oferta se adresează persoanelor care vor să ia o pauză de la viața agitată din oraș și sunt dispuse să locuiască o perioadă într-un mediu simplu, fără prea multe facilități moderne.

Nu este vorba despre o vacanță obișnuită, ci despre o experiență în care cazarea și alimentele sunt oferite în schimbul câtorva ore de muncă zilnică. Voluntarii trebuie să știe să folosească unelte simple de grădinărit, să fie responsabili, să respecte animalele și să poată lucra alături de alte persoane.

O condiție importantă este ca șederea să dureze cel puțin o lună. Proprietarul își dorește ca voluntarii să rămână suficient de mult pentru a se obișnui cu activitățile fermei și pentru a contribui la buna funcționare a acesteia.

În schimb, participanții au ocazia să învețe lucruri noi despre agricultura ecologică, să petreacă mai mult timp în aer liber și să descopere cum este viața la țară în Spania.

Pentru cei care își doresc o schimbare de ritm, experiența poate fi o alternativă interesantă la o vacanță clasică. În loc să plătească pentru cazare, voluntarii oferă trei-patru ore de muncă pe zi și se pot bucura de liniștea naturii, la numai 60 de kilometri de Madrid.