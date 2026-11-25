O regiune din sudul Italiei oferă locuințe fără chirie, pentru o perioadă de 10 ani, persoanelor dispuse să se mute definitiv în satele participante la un program, prin care încearcă să readucă la viață localitățile afectate de depopulare. Inițiativa se adresează în special tinerilor, familiilor cu copii, celor care lucrează de la distanță, dar și italienilor plecați în străinătate care vor să se întoarcă în țara natală.

Ţara care oferă locuinţe gratuite timp de zece ani. O condiţie trebuie să fie îndeplinită - Sursa: Profimedia

Programul, intitulat "Repopulează Calabria" este lansat de autoritățile regionale din Calabria, în sudul Italiei, și urmărește să oprească declinul demografic al comunităților mici. Potrivit publicației The Local, aproximativ 80% dintre localitățile regiunii au mai puțin de 5.000 de locuitori, iar multe dintre acestea se confruntă cu îmbătrânirea populației și plecarea tinerilor.

50 de locuințe puse la dispoziţie în 26 de localități din Calabria

În prima etapă a programului sunt puse la dispoziție 50 de case, situate în 26 de localități din Calabria. Locuințele au suprafețe de până la 140 de metri pătrați, iar satele participante au între 350 și 4.300 de locuitori.

Articolul continuă după reclamă

Casele nu sunt pregătite pentru mutare imediată. Cele mai multe sunt clădiri abandonate sau neutilizate, aflate în proprietatea administrațiilor locale, care urmează să fie renovate și transformate în locuințe moderne.

Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate cel târziu în august 2028, iar noii rezidenți ar putea să se mute în toamna aceluiași an.

Suprafața locuinței oferite depinde de numărul membrilor familiei. Persoanele singure pot primi case de 40 până la 59 de metri pătrați, gospodăriile formate din două persoane sunt eligibile pentru locuințe de 60-79 de metri pătrați, iar familiile cu trei membri pot beneficia de proprietăți de 80-100 de metri pătrați. Casele mai mari, de peste 100 de metri pătrați, sunt rezervate familiilor cu patru până la șapte membri.

Cine poate aplica și ce condiții trebuie îndeplinite

Programul este deschis persoanelor care au dreptul legal de a locui în Italia, inclusiv cetățenilor Uniunii Europene și celor care dețin un permis de ședere italian. O condiție importantă este ca solicitanții să nu fi locuit în Calabria în ultimii trei ani.

Un avantaj îl au italienii originari din Calabria care au emigrat în străinătate, precum și membrii familiilor și descendenții acestora până la gradul al treilea de rudenie.

Sistemul de selecție se bazează pe un punctaj, iar autoritățile acordă prioritate mai multor categorii de solicitanți: familiilor cu copii, cuplurilor tinere, persoanelor care lucrează de la distanță, profesioniștilor independenți, celor care activează în domeniul cultural și creativ, precum și persoanelor cu dizabilități.

Programul este gândit inclusiv pentru cei care își pot desfășura activitatea profesională online, deoarece localitățile participante au oportunități de angajare limitate.

Beneficiarii nu devin proprietarii caselor

Deși nu vor plăti chirie timp de 10 ani, beneficiarii nu devin proprietarii caselor. În plus, locuința trebuie să fie reședința lor principală și permanentă. Aceasta nu poate fi închiriată altor persoane și nici transformată într-un spațiu comercial, birou sau atelier.

Autoritățile nu au stabilit încă în mod definitiv ce se va întâmpla după expirarea celor 10 ani. Printre variantele luate în calcul se numără prelungirea acordului sau posibilitatea achiziționării locuinței la un preț redus.

Înscrierile sunt deschise până la 18 decembrie 2026

Cei interesați pot consulta proprietățile disponibile și pot selecta maximum trei case, în ordinea preferințelor. Înscrierile pentru prima etapă sunt deschise până la 18 decembrie 2026, iar persoanele selectate urmează să fie anunțate după 10 zile. Contractele vor fi semnate la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

Autoritățile au anunțat și că, pe 30 noiembrie, vor fi publicate alte locuințe disponibile, într-o nouă etapă a programului.

Prin această inițiativă, Calabria încearcă să transforme casele abandonate în locuințe pentru noi familii și să ofere o șansă comunităților rurale amenințate de dispariție.