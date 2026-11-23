Un cuplu din Spania oferă cazare gratuită celor care vor să petreacă o perioadă în mijlocul naturii, pe o proprietate de peste 20 de hectare. În schimb, voluntarii trebuie să ajute la treburile zilnice ale fermei.

Un cuplu de spanioli caută persoane care vor să renunțe pentru o vreme la viața de oraș și să locuiască gratuit la o fermă de peste 200.000 de metri pătrați. În schimbul cazării, participanții trebuie să ajute la activitățile zilnice, de la hrănirea animalelor până la îngrijirea grădinii de legume, a florilor și a pomilor fructiferi.

Oferta este disponibilă pe platforma Workaway, iar ferma se află în Parcul Natural Sierra de Aracena și Picos de Aroche, în provincia Huelva din Spania. Potrivit publicației spaniole NoticiasTrabajo, proprietarii, Jesús și Teresa, caută voluntari care vor să descopere viața la țară, să învețe lucruri noi și să contribuie la întreținerea fermei.

Proprietatea este înconjurată de natură și include terenuri pe care sunt cultivate fructe, legume și viță-de-vie. Cei doi au și mai multe animale, printre care găini, pisici și un câine, potrivit ExecutiveDigest.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă activitățile agricole, voluntarii vor avea ocazia să exerseze limbile engleză și germană și să descopere tradițiile din Andaluzia.

Perioada minimă de ședere este de două săptămâni. Proprietarii își doresc persoane responsabile, independente, care au inițiativă și sunt dornice să învețe.

Ce trebuie să facă voluntarii la fermă

Activitățile diferă în funcție de anotimp și de nevoile fermei. Printre principalele sarcini se numără hrănirea și îngrijirea animalelor, întreținerea pomilor fructiferi, ajutorul la culesul strugurilor, dar și mici reparații sau activități de curățenie.

Voluntarii pot ajuta și la gătit sau la alte treburi gospodărești, în funcție de nevoile proprietarilor. Cuplul caută persoane care se pot adapta la diferite activități și care pot îndeplini singure sarcinile primite.

În plus, voluntarii pot propune și propriile proiecte, în funcție de abilitățile și interesele lor, atât timp cât acestea sunt utile pentru fermă.

Experiența este gândită ca o oportunitate pentru cei care vor să învețe cum se întreține o gospodărie la țară și să participe la activități agricole, departe de agitația marilor orașe.

Cazare gratuită într-un apartament cu bucătărie, terase și internet

În schimbul ajutorului oferit, voluntarii primesc cazare într-un apartament mic, separat de locuința principală a proprietarilor. Apartamentul are living, bucătărie deschisă, baie cu duș, spații pentru dormit și încălzire.

Locuința dispune și de două terase și acces la internet Wi-Fi, astfel încât participanții să aibă parte și de intimitate pe durata șederii.

În ceea ce privește mâncarea, voluntarii își pot pregăti singuri mesele sau pot mânca împreună cu gazdele. Totuși, anunțul nu precizează dacă alimentele sunt oferite gratuit, așa că acest aspect trebuie discutat cu proprietarii înainte de acceptarea ofertei.

Cum pot găsi anunţul cei interesaţi

Cei interesați pot găsi anunțul pe platforma Workaway, sub titlul "Everyday life in the Sierra de Aracena". Pentru a identifica oferta, trebuie să selecteze Spania și să caute în regiunea Huelva.

Potrivit NoticiasTrabajo, este important de știut că aceasta este o ofertă de voluntariat, nu un loc de muncă plătit. Participanții beneficiază de cazare gratuită în schimbul ajutorului oferit, dar nu primesc salariu.

Înainte de a accepta, persoanele interesate ar trebui să discute direct cu proprietarii despre numărul de ore de muncă pe zi, costurile pentru mâncare și eventualele cheltuieli suplimentare.

De asemenea, persoanele care nu au cetățenie europeană trebuie să verifice dacă îndeplinesc condițiile de intrare și ședere în Spania.

Oferta poate fi o alternativă pentru cei care vor să petreacă o perioadă la țară, să învețe activități noi și să experimenteze un alt stil de viață, fără să plătească pentru cazare.