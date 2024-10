Ce a postat Liam Payne cu puţin timp înainte de tragedie. Fostul membru One Direction a murit la 31 de ani

Principalele ziare locale, La Nacion şi Clarin, au relatat, citând oficiali locali, că poliţia a fost chemată la hotelul din cartierul Palermo din capitală printr-un apel de urgenţă care menţiona „un bărbat agresiv care ar putea fi sub efectul drogurilor şi alcoolului”.

Angajaţii de la ambulanţă au confirmat ulterior decesul cântăreţului, care a fost găsit într-o curte interioară a hotelului, potrivit relatărilor de presă.

Ultima postare a lui Liam Payne

Articolul continuă după reclamă

Mulţi dintre fani s-au declarat sceptici cu privire la posibilul accident, după ultima postare a cântăreţului pe Snapchat.

"Astăzi călărim. Vom călări cai", spune el în video. "Cred că o să joc din nou polo, ceea ce mă va din nou în acțiune pentru aproximativ șase săptămâni. Este atât de greu, mai ales din cauza spatelui și a gâtului meu. Durerile sunt mari, e foarte greu de făcut"

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine a fost Liam Payne

Liam Payne a devenit celebru la nivel mondial ca membru al trupei pop One Direction, între timp destrămată, alături de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan şi Louis Tomlinson.

One Direction a lansat albume de succes și a câștigat numeroase premii în timpul activității sale. Unele dintre cele mai cunoscute albume ale trupei includ "Up All Night" (2011), "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013) și "Four" (2014). Trupa a avut hituri mari, cum ar fi „What Makes You Beautiful”, „Story of My Life” și „Drag Me Down”.

Trupa de băieţi şi-a început activitatea după ce s-a clasat pe locul al treilea la emisiunea de concurs muzical „X Factor” în 2010, în Marea Britanie.

Prima audție a lui Liam Payne la X Factor

Călătoria lui Liam Payne spre celebritate a început cu audția sa memorabilă pentru X Factor, la doar 16 ani, când a interpretat versiunea sa a piesei lui Michael Bublé, „Cry Me a River”.

Deși a mai încercat să participe în 2008 și a fost respins, de data aceasta Liam a reușit să câștige voturile juriului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După despărțirea oficială a One Direction în 2016, Liam Payne și-a început cariera solo şi experimentând cu diferite stiluri muzicale, inclusiv pop, R&B și muzică dance. În 2017, a lansat single-ul "Strip That Down", în colaborare cu rapperul Quavo, care i-a consolidat cariera solo. A continuat să lanseze mai multe piese și EP-uri, dar nu a atins în mod constant același succes global ca în perioada de activitate cu One Direction.

Viaţa personală a lui Liam Payne

Liam Payne a fost foarte public în legătură cu viața sa personală. A avut o relație notabilă cu Cheryl Tweedy (fostă Cheryl Cole), cu care are un fiu, Bear Payne, născut în 2017. Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit în 2018, iar Liam a continuat să se concentreze pe cariera sa muzicală și pe alte proiecte.

Liam a fost, de asemenea, activ în diverse cauze caritabile și a fost implicat în proiecte sociale și umanitare. În afaceri, a colaborat cu diverse branduri și a fost implicat în câteva inițiative legate de modă și promovarea unor produse. A continuat să fie un activ influențator pe rețelele sociale, menținând o mare legătură cu fanii săi.

Liam Payne lasă în urmă un fiu de 7 ani, pe care îl avea cu fosta parteneră Cheryl Cole.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să păstraţi bancnote vechi în speranţa că vă veţi îmbogăţi în viitor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰