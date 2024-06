Colaborarea Apple - OpenAI l-a scos din minţi pe Elon Musk. Amenință că va interzice telefoanele iPhone în companiile sale

Apple va colabora cu OpenAI pentru a include ChatGPT în Siri, a anunțat compania la Apple Worldwide Developers Conference 2024. CEO-ul Tim Cook a anunțat luni o serie de produse și servicii bazate pe inteligență artificială, sub denumirea de "Apple Intelligence" și un acord cu compania aflată în spatele chatbotului de inteligenţă artificială ChatGPT. Este o schimbare majoră pentru Apple care a înregistrat o încetinire a vânzărilor globale în ultimul an și a integrat mai puține funcții AI în produsele sale decât concurența.

Apple include gratuit ChatGPT în Siri la sfârșitul acestui an

ChatGPT va fi disponibil gratuit în iOS 18 și macOS Sequoia la sfârșitul acestui an, fără cont, iar Apple spune că datele şi întrebările utilizatorilor nu vor fi înregistrate, relatează siteul The Verge. Popularul chatbot va fi, de asemenea, integrat în instrumentele de scriere ale sistemului Apple. În plus, abonații ChatGPT își vor putea conecta conturile pentru a accesa funcții premium din OpenAI în cadrul sistemelor de operare Apple.

Parteneriatul Apple cu OpenAI a venit după ce Apple s-a străduit să integreze funcții AI care rivalizează cu cele ale altor mari companii de tehnologie. Apple a purtat discuții şi cu Google pentru a încorpora tehnologia AI a gigantului în sistemele sale de operare. În cele din urmă, a bătut palma cu OpenAI.

Colaborarea Apple - OpenAI l-a scos din minţi pe Elon Musk

Colaborarea l-a scos din minţi pe Elon Musk care are o istorie în spate cu OpenAI. "Dacă Apple integrează OpenAI la nivel de sistem de operare, atunci dispozitivele Apple vor fi interzise la companiile mele. Este o încălcare inacceptabilă de securitate. Iar vizitatorii vor trebui să-și lase dispozitivele Apple la ușă, unde vor fi depozitate într-o cușcă Faraday (n.r. pentru a bloca undele electromagnetice). Este evident absurd că Apple nu este suficient de inteligent pentru a-și crea propriul sistem AI, însă este cumva capabil să se asigure că OpenAI vă va proteja detale şi confidențialitatea! Apple nu are nicio idee ce se întâmplă de fapt odată ce va preda datele către OpenAI. Vă trădează încrederea" a scris Elon Musk într-o serie de mesaje publicate pe platforma X.

"Suntem încântați să colaborăm cu Apple pentru a le oferi utilizatorilor lor ChatGPT într-un mod nou", a declarat CEO-ul OpenAI, Sam Altman, într-o declarație transmisă pentru The Verge. "Apple împărtășește angajamentul nostru față de siguranță și inovare, iar acest parteneriat se aliniază cu misiunea OpenAI de a face ca inteligenţa artificială avansată să fie accesibilă tuturor. Împreună cu Apple, vrem ca oamenii să beneficieze mai ușor de ceea ce poate oferi AI".

Au existat speculații că versiunea GPT-4o lansată recent de OpenAI şi care conține un asistent vocal criticat pentru că sună bizar de asemănător cu vocea lui Scarlett Johansson din filmul "Her" avea obiectivul de a arăta modul în care tehnologia OpenAI ar putea îmbunătăți Siri. Apple a confirmat că GPT-4o va fi modelul care va alimenta ChatGPT pe dispozitivele Apple, după lansarea iOS 18 și macOS Sequoia la sfârșitul acestui an. Pe lângă parteneriatul cu OpenAI, Apple a anunțat o serie de noi funcții AI, denumite Apple Intelligence.

