Comisia de Supraveghere în dosarul Epstein cere un interviu cu paznicul de serviciu la momentul morţii

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a solicitat un interviu transcris cu gardianul închisorii care era de serviciu în momentul morții lui Jeffrey Epstein. Au existat multe întrebări cu privire la circumstanțele din jurul aparentei sinucideri a acestuia.

Informaţia a fost publicată de Ryan Nobles, corespondent şef pentru NBC News care acoperă Capitol Hill (sediul puterii legislative a SUA, găzduind Capitoliul -Congresul-, Senatul, Camera Reprezentanților și Curtea Supremă, n.r.).

Informaţiile FBI despre Epstein, compromise

În cele mai recente evoluţii referitoare la moartea miliardarului, Reuters a publicat un material în care arată că un străin a compromis informaţii referitoare la ancheta FBI asupra infractorului Jeffrey Epstein în timpul unui atac cibernetic la biroul local din New York al FBI, în urmă cu trei ani.

Reuters citează surse familiarizate cu situația și documentele publicate recent de Departamentul de Justiție.

Într-un comunicat, FBI a declarat că ceea ce a descris ca un "incident cibernetic" a fost "unul izolat".

"FBI a restricționat accesul autorului și a rectificat rețeaua. Ancheta este în curs de desfășurare, așa că nu avem alte comentarii de oferit în acest moment."

Scandal în urma audierii soţilor Clinton

Audierea soţilor Clinton în dosarul Epstein s-a încheiat cu scandal. Fosta primă doamnă a făcut o criză de nervi când a aflat că în mediul online s-au distribuit poze din timpul audierii. În schimb, fostul preşedinte a admis că s-a întâlnit cu pedofilul, dar afirmă că nu au avut o relaţie cordială.

"Eu am terminat cu asta! Dacă voi faceţi asta, eu am terminat! Mă poți disprețui „de acum până când se vor întoarce vacile acasă”. Acesta este un comportament tipic. Oh, pentru numele lui Dumnezeu. Cu toții respectăm aceleași reguli. Am terminat!", spunea Hillary Clinton.

Momentul care a făcut-o pe Hillary Clinton să îşi iasă din fire nu a avut legătură cu vreo întrebare referitoare la Jeffrey Epstein. Întreruperea audierii a fost provocată de informaţia că poze cu fosta primă doamnă au fost publicate online, deşi audierea se derula cu uşile închise. A negat, în schimb, orice apropiere de milionarul pedofil.

"Nu aveam nicio idee despre activitățile lor criminale. Nu-mi amintesc să-l fi întâlnit vreodată pe domnul Epstein", a mai declarat Hillary Clinton.

