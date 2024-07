Cum stă Kamala Harris în sondaje faţă de Donald Trump . Democraţii se raliază rapid în jurul ei. Analiză

După ce președintele Joe Biden a anunțat că se retrage din cursă pentru un nou mandat şi că o sprijină pe Kamala Harris, vicepreşedinta SUA a început să facă sune figuri importante din partidul democrat pentru a-şi asigura sprijinul.

Kamala Harris are nevoie de sprijinul a 1.969 din cei 3.936 de delegați democrați pentru a-și asigura nominalizarea la Convenţia Democrată, programată la Chicago pentru 19-22 august. Până duminică la ora 10 seara, 531 de delegați o susţineau deja pe Harris, potrivit The Hill, adică mai bine de un sfert. Miliardarii democrați și donatorii sar să o susțină pe Kamala Harris după retragerea lui Joe Biden, potrivit The New York Times.

Democrații se adună în jurul Kamalei Harris

Democrați de rang înalt și-au sunat duminică seara colegii îndemnându-i să o susțină public pe Harris, atât pentru a demonstra sprijin pentru Biden, cât și pentru a evita lupte interne urâte în cadrul partidului. Multe nume cunoscute din tabară democraţilor, cum ar fi fostul președinte Bill Clinton, fosta candidată la președinție Hillary Clinton sau alţi lideri din congres și-au anunțat repede sprijinul pentru candidatura Kamalei Harris.

Cu toate astea, sunt şi nume grele care nu au anunţat direct şi imediat că o sprijină pe Kamala Harris, inclusiv fostul președinte Barack Obama, fostul speaker al Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi și liderul majorității din Senat Chuck Schumer, un semn că Harris și aliații ei mai au de lucru, scrie Politico. Ar putea fi însă o strategie a democraţilor.

Unele voci din partid au sugerat că trebuie să existe un proces deschis pentru a decide noul candidat al partidului. Iar în privat, unii continuă să-și exprime îngrijorarea cu privire la şansele Kamalei Harris de a-l învinge pe Trump și discută despre alţi candidaţi care ar putea intra în cursă. Însă potrivit Politico, acest curent este unul minoritar, sprijinul la adresa Kamalei Harris crescând de la minut la minut.

ActBlue, un comitet liberal de acțiune politică a anunţat că s-au strâns 46,7 milioane de dolari în câteva ore de la anunţul privind retregarea lui Joe Biden.

Guvernatorul Californiei o sprijină pe Kamala Harris

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, considerat ca un posibil rival al Kamalei Harris, i-a oferit duminică sprijinul său vicepreşedintei Statelor Unite. "Cu democraţia noastră în joc şi viitorul nostru în vizor, nimeni nu este mai bine poziţionat decât vicepreşedinta Americii, @KamalaHarris, pentru a se opune viziunii întunecate a lui Donald Trump şi a conduce ţara noastră într-o direcţie mai sănătoasă", a scris Gavin Newsom pe reţeaua de socializare X.

Toţi cei 50 de preşedinţi ai Partidului Democrat o susţin pe Kamala Harris

Toţi cei 50 de preşedinţi ai Partidului Democrat o susţin pe vicepreşedinta Kamala Harris pentru a fi noul candidat al partidului la prezidenţiale. Preşedinţii au ţinut o conferinţă telefonică duminică, după ce preşedintele Joe Biden a anunţat că renunţă să se prezinte la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

"După anunțul președintelui Biden, membrii noștri s-au adunat imediat pentru a se uni în spatele candidatului cu palmares în câștigarea alegerilor dificile și care este un lider dovedit în problemele care contează pentru americani: dreptul la avort, prevenirea violenței cauzată de arme, protecția climei, reforma justiției și reconstruirea economiei", a declarat Ken Martin, președintele Asociației Comitetelor Democrate de Stat (ASDC).

Cum stă Kamala Harris în sondaje vs Donald Trump

Potrivit The New York Times, o medie a sondajelor recente arată că Harris se află la cu două puncte în urma lui Donald Trump: 46% Kamala Harris vs 48% Donald Trump. Adică mai bine decât Joe Biden care se afla la 3 puncte procentuale în spatele candidatului republican, 47% Donald Trump vs 44% Joe Biden.

