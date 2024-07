UPDATE. Joe Biden a anunțat că o susține pe Kamala Harris în calitate de candidată democrată pentru cursa prezidențială din SUA 2024, într-o postare pe X.

"Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați - este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta", scrie el pe X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

ŞTIREA INIŢIALĂ. Președintele a făcut anunţul după o campanie de presiune care a durat săptămâni întregi din partea liderilor democrați, a organizatorilor și a donatorilor, care vedeau tot mai mult că nu există nicio cale spre victorie atâta timp cât actualul președinte, aflat în dificultate, rămâne pe listă.

Pe acelaşi subiect Joe Biden ar putea fi convins să se retragă chiar în acest weekend. Familia a început să discute planul - Surse

O prestație dezastruoasă la dezbaterea de luna trecută și aparițiile sale publice neuniforme de atunci nu au făcut decât să exacerbeze îngrijorările de lungă durată ale alegătorilor cu privire la faptul că președintele în vârstă de 81 de ani este prea bătrân pentru a servi încă patru ani, relatează The Guardian.

Decizia lui Biden de a se retrage din cursă, deși rămâne în funcția de președinte, încununează câteva săptămâni singulare în politica americană, ultimul episod uimitor dintr-un sezon electoral neobișnuit de tumultuos.

Joe Biden i-a mulţumit Kamalei Harris

Într-o scrisoare postată pe contul său de social media, el a declarat că a fost cea mai mare onoare din viața sa să servească ca președinte. "Și, deși intenția mea a fost să candidez din nou, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii sarcinilor de președinte pentru restul mandatului meu".

Biden a afirmat în declarația sa că se va adresa națiunii pe această temă săptămâna viitoare. Președintele Biden i-a mulțumit vicepreședintelui său Kamala Harris, spunând că a fost un "partener extraordinar".

Comunicatul integral postat de Joe Biden

“Dragi compatrioţi americani,

În ultimii trei ani şi jumătate, am făcut progrese mari ca naţiune.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiţii istorice în reconstrucţia naţiunii noastre, în reducerea costurilor medicamentelor pe bază de reţetă pentru persoanele în vârstă şi în extinderea asistenţei medicale accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijiri extrem de necesare unui milion de veterani expuşi la substanţe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranţa armelor în ultimii 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă. Şi am adoptat cea mai importantă legislaţie privind clima din istoria lumii. America nu a fost niciodată mai bine poziţionată pentru a conduce decât suntem astăzi.

Ştiu că nimic din toate acestea nu ar fi putut fi făcut fără voi, poporul american. Împreună, am depăşit o pandemie care apare o dată într-un secol şi cea mai gravă criză economică de la Marea Criză Economică. Ne-am protejat şi conservat democraţia. Şi am revitalizat şi consolidat alianţele noastre în întreaga lume.

A fost cea mai mare onoare a vieţii mele să vă fiu preşedinte. Şi, deşi intenţia mea a fost să candidez pentru realegere, cred că este în interesul partidului meu şi al ţării să mă retrag şi să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii îndatoririlor mele ca preşedinte pentru restul mandatului.

Mă voi adresa naţiunii în cursul acestei săptămâni cu mai multe detalii despre decizia mea.

Pentru moment, permiteţi-mi să îmi exprim profunda recunoştinţă faţă de toţi cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales. Vreau să îi mulţumesc vicepreşedintelui Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această activitate. Şi permiteţi-mi să-mi exprim aprecierea sinceră faţă de poporul american pentru credinţa şi încrederea pe care le-aţi avut în mine.

Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face - atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii”, este comunicatul postat de Joe Biden în social media.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Este pentru prima dată în ultimele decenii când un președinte american renunță la o candidatură pentru realegere, ceea ce amintește de decizia președintelui Lyndon Johnson de a nu candida pentru un al doilea mandat complet în 1968 - deși decizia lui Biden vine cu câteva luni mai târziu în campanie decât anunțul lui Johnson.

Campania politică din SUA a fost extrem de încărcată până acum, incluzând o tentativă de asasinat a lui Donald Trump.

Dar nici măcar tentativa de asasinat și efectul său tumultuos asupra cursei nu au putut opri pierderea de sprijin cu care se confrunta Biden în rândul democraților din Congres, care au devenit din ce în ce mai convinși că un eșec în noiembrie ar îneca și competițiile lor din buletinele de vot, notează CNN.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Credeţi că se va respecta legea care prevede solicitarea buletinului înainte de a vinde tutun şi alcool? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰