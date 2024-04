Cutremur la New York . Neobişnuiţi cu astfel de fenomene în zonă, locuitorii au fost înspăimântaţi de seismul de doar 4,8 grade pe scara Richter, cel mai puternic din ultimii 140 de ani. Teama unora a fost profitul altora. Tricourile cu "am supravieţuit cutremurului din New York" au avut un succes nebun. Românii stabiliţi în State povestesc cum au reacţionat americanii la seism.

"Cutremurele nu au loc în fiecare zi în New York. Acest lucru poate fi extrem de traumatizant", a declarat Eric Adams, primarul metropolei americane. Aproximativ 42 de milioane de americani au simţit cutremurul care a zguduit New York-ul, dar şi oraşele din împrejurimi, vineri, în jurul orei 10 dimineaţa.

Din Baltimore până în Boston, oamenii au povestit că după nedumerirea iniţială, au urmat clipe de groază. "Am fost foarte surprinsă. Nu-mi venea să cred că a tocmai a avut loc un cutremur în New York. Eram îngrijorată pentru copiii mei şi speram că sunt în siguranţă", a declarat o localnică. "M-am gândit că ar putea fi un cutremur, dar am crezut că exagerez. Mi-am continuat ziua și apoi am observat că a existat o discuție de grupul de la părinții de la şcoala fiicei mele și o mamă a spus: a fost un cutremur sau sunt nebună?"," spune un alt părinte.

Mărturiile românilor despre fenomenul neobişnuit

Şi românii stabiliţi la New York au resimţit fenomenul neobişnuit ca un şoc. "N-a crezut nimeni că se întâmplă aici. Eu ştiu că, în România, în Gorj, anul trecut, a fost un cutremur. Bunicii mei locuiesc acolo şi ştiu că acolo a fost destul de rău". Preşedintele Joe Biden a calmat populaţia afectată. "Am vorbit cu guvernatorul (n.r. - guvernatorul New Jersey, Phil Murphy), care crede că totul este sub control, nu este prea îngrijorat".

"Educaţia este... Cutremur! Este cutremur? Da". Şedinţa Consilului de Securitate ONU a fost întreruptă de seism. Ca măsură de precauţie, zborurile de pe aeroportul din New Jersey şi de pe JFK din New York au fost suspendate. Jucătorii de la Yankees au simţit că terenul le fuge de sub picioare. Cu toate astea, au continuat să se antreneze.

Mană cerească pentru unii antreprenori

Cutremurul a venit ca o mană cerească pentru unii antreprenori. Proprietarul unui magazin a început să imprime de tricouri personalizate cu înscrisul: "Am supravieţuit cutremurului din NYC", iar, în doar câteva ore, locuitorii metropolei s-au înghesuit să le cumpere. "M-am gândit că va fi un fel de glumă, să-l pun pe fereastră. Nu aveam idee că se vor întâmpla toate astea. Costă numai 10 dolari. E doar un tricou amuzant, mai ieftin decât unul normal", a declarat Kerry Colley, patronul magazinului.

Şi celebrităţile "s-au cutremurat". În timp ce actriţa Jessica Chastain s-a arătat îngrijorată pentru prietenii săi din New York, colega ei de breaslă, Rachel Zegler a glumit pe seama evenimentului şi a spus că, în mod clar, şi Pământul a făcut ceea ce face toata lumea zilele astea - ascultă cel mai nou album al lui Beyoncé şi dansează.

