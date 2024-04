Alertă pe Coasta de Est a Statelor Unite după ce un cutremur de 4,8 pe Richter a zguduit metropola New York şi împrejurimile. Seismul s-a simţit şi la nord de New York, din Philadelphia până la Boston. AMB Cutremurul a zdruncinat serios zgârie-norii din Manhattan, inclusiv clădirea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a întrerupt sedinţa Consilului de Securitate. Până acum nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Ca măsură de precauţie, zborurile de pe aeroportul din New Jersey şi de pe JFK din New York au fost suspendate. Sesimul a avut epicentrul în New Jersey, la aproape cinci kilometri adâncime. Este cel mai puternic din ultimii 40 de ani din acea regiune în care cutremurele sunt extrem de rare.

Unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimul secol

Nu au fost raportate pagube majore, dar guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a avertizat într-o conferinţă de presă asupra posibilităţii unor replici.. Echipe de ingineri inspectează drumurile şi podurile.

"Acesta este unul dintre cele mai mari cutremure de pe Coasta de Est din ultimul secol", a declarat ea.

Primarul oraşului New York, Eric Adams, a declarat, la rândul său, într-o conferinţă de presă, că nu au fost raportate persoane rănite, dar i-a îndemnat pe locuitorii oraşului să se adăpostească sub obiecte de mobilier, în cadrul unei uşi sau lângă un perete interior dacă simt replici.

Newyorkezii au fost sfătuiţi să-şi reia activităţile zilnice în mod normal.

Oameni din Baltimore până în Boston au relatat că au simţit zgomote şi vibraţii, unii dintre ei ieşind afară din case pentru a încerca să detecteze sursa, potrivit news.ro.

James Pittinger, primarul din Lebanon, New Jersey, în apropiere de epicentrul cutremurului, a declarat că nu au fost raportaţi răniţi sau pagube semnificative, dar că oamenii sunt neliniştiţi. "Stăteam în biroul meu de acasă când au început să cadă lucruri de pe pereţi şi rafturi", a declarat Pittinger. "A fost o experienţă nebună", a mărturisit edilul.

