Descoperire neaşteptată în valiza unui turist. Un detaliu le-a atras atenţia vameşilor germani

Un turist mexican a crezut că "păcăleşte sistemul". Voia să aducă aproape 100 de şerpi veninoşi şi şopârle în locuinţa unei cunoştinţe din Germania, însă vameşii din Koln i-au percheziţionat bagajele şi au descoperit şopârlele vii, ascunse în recipiente de şampon, creme faciale şi în şosete.

Vameşii, agitaţi de "comportamentul agitat" al bărbatului de 45 de ani

Vameşii din aeroport, alertaţi de "comportamentul agitat" al bărbatului de 45 de ani care venea de la Ciudad de Mexico, l-au supus mai întâi unui test pentru depistarea consumului de droguri - care a ieşit pozitiv la cocaină -, potrivit unui comunicat de presă publicat joi de autorităţile germane, informează AFP, citată de Agerpres.

Agenţii vamali au percheziţionat apoi bagajele acestuia în căutarea unor droguri, însă nu au găsit astfel de substanţe. În schimb, ei au descoperit şopârle vii ascunse în recipiente de şampon şi creme faciale, în cutii din plastic şi chiar în perechi de şosete.

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"Colegii mei de la aeroport sunt obişnuiţi, cu siguranţă, să găsească tot felul de suveniruri de călătorie în valize, dar 37 de şerpi veninoşi vii şi 55 de şopârle din Mexic reprezintă ceva ce nu au mai văzut niciodată până acum", a declarat Jens Ahland, purtătorul de cuvânt al Biroului Vamal din Koln, în acelaşi comunicat.

Turistul mexican transporta aproape 100 de vipere, şerpi cu clopoţei, iguane şi salamandre

Contrabandistul, care călătorea în Germania pentru a-şi petrece vacanţa, le-a explicat autorităţilor germane că reptilele erau destinate unei cunoştinţe de-a lui din Brazilia.

Acestea erau înghesuite într-o valiză, încălcând reglementările privind protecţia animalelor. "Aproximativ treizeci dintre ele" nu au supravieţuit călătoriei, neavând acces la hrană şi apă, potrivit purtătorului de cuvânt al Biroului Vamal din Koln.

Contrabandistul a explicat că ducea reptilele unui prieten din Brazilia

Un medic veterinar din Koln a fost chemat pentru a acorda îngrijiri animalelor, care au fost plasate ulterior într-un centru pentru creşterea reptilelor de lângă Branschweig, situat la trei ore de mers cu maşina, la est de aeroport.

Turistul mexican transporta vipere, şerpi cu clopoţei, iguane, salamandre, precum şi diverse specii de şerpi arboricoli şi şopârle, potrivit unui expert din cadrul centrului.

Deşi reprezentanţii autorităţilor vamale germane au descris acea confiscare drept "excepţională", Jens Ahland, de la Biroul Vamal din Koln, a adăugat: "Este tulburător să vezi la ce sunt supuse animalele de către unii oameni, din simpla lor dorinţă de a obţine un profit".

Pentru cetăţeanul mexican, călătoria s-a încheiat chiar în dimineaţa zilei următoare: Poliţia germană i-a interzis intrarea în ţară, considerându-l "un pericol public", şi l-a trimis înapoi la Istanbul, acelaşi oraş în care turistul făcuse o escală în timpul călătoriei sale de la Ciudad de Mexico.